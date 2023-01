Quoi faire à Montréal ce week-end?

Métro vous propose une sélection d’activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille ou entre amis.

Triper sur de la musique électro à l’Igloofest

Le festival hivernal Igloofest est de retour! Pour cette 15e édition, les fêtards seront super gâtés avec une programmation spéciale: une vingtaine de soirées Après-ski permettront aux noctambules de se déhancher au chaud de 23h à 3h dans plusieurs établissements, dont l’Auberge Saint-Gabriel et le Francesco’s.

Vieux-Port et Vieux-Montréal

Jusqu’au 11 février

Pour plus d’infos, c’est ici.

Entretenir sa forme avec du ski de fond

Saviez-vous que Montréal compte plus de 100 km de sentiers balisés de ski de fond? Ce sport mobilise toutes les parties du corps, des fessiers jusqu’aux abdos, en passant par les cuisses. Les débutants auront l’occasion de découvrir cette activité notamment au parc du Mont-Royal et au parc Jean-Drapeau, deux lieux où des cours sont offerts. On vous a préparé une carte interactive pour vous permettre de localiser les endroits où aller skier.

Dans plusieurs parcs

Pour notre carte interactive, c’est ici

Frissonner en regardant un bon thriller

Suzanne Clément est de retour au cinéma. La comédienne a déposé son uniforme d’urgentologue de la série STAT le temps de tourner dans le thriller L’origine du mal, aux côtés de Laure Calamy et Doria Tillier. Ce film, une coproduction franco-québécoise réalisée par le cinéaste français Sébastien Marnier, raconte l’histoire de Stéphane, qui part à la rencontre de son père, homme qu’elle n’a jamais connu.

Cineplex Odeon Quartier Latin et cinéma Beaubien

Différents horaires, en fonction des cinés

Pour en savoir plus, c’est ici

Le Quartier chinois à l’honneur pour le Nouvel An lunaire

Envie d’accrocher votre vœu le plus cher à l’aide d’un ruban sur un arbre à souhaits? Direction le Quartier chinois pour célébrer la nouvelle année en grand! La place Sun-Yat-Sen accueillera de nombreuses activités dans le cadre de la première édition du Festival du printemps. Samedi, une parade sera d’ailleurs organisée de 13h à 15h sur la rue de La Gauchetière avec des danses et musiques traditionnelles. Une centaine de lanternes seront accrochées à l’œuvre Les dragons à la poursuite de la Lune de l’artiste Karen Tam.

Samedi 21 et dimanche 22 janvier, de 11h à 19h

Place Sun-Yat-Sen

Pour plus d’infos, c’est ici.

Ouverture du parc Ojo pour les amateurs de snowboard

C’est le coup d’envoi de l’Ojo Fest 2023 avec la grande ouverture, pour la saison hivernale, du parc Ojo, espace aménagé à la mémoire de l’athlète de snowboard Dillon Ojo. Ce samedi seulement, vous pourrez participer à un jam de snowboard, accessible à tous, et à un atelier d’initiation pour les débutants âgés de 4 à 8 ans.

Parc de rails Dillon Ojo au 4545, avenue Pierre-De Coubertin

Jusqu’à la fin du mois de mars. Ouvert tous les jours, entre 9h et 17h.

Pour plus d’infos, c’est ici.

Des courts métrages à gogo au 7e festival Plein(s) Écran(s)

Cet événement revient pour une septième année consécutive avec une belle programmation diversifiée allant de la fiction au documentaire. Le petit plus: vous pourrez profiter de ce festival dans le confort de votre salon puisque les courts métrages sont proposés en ligne. Au menu: 40 films, 3 projections commentées afin de découvrir les coulisses, une quotidienne sur Instagram à 19h et des podcasts à la pelle.

Jusqu’au 29 janvier, en ligne

Samedi 21 janvier à 21h, soirée Kino Kabaret au Cinéma moderne

Pour les sept coups de cœur de Journal Métro, c’est ici.

Saliver devant de superbes voitures au SIAM

Bugatti, Maserati, Rolls-Royce, Porsche… Le Salon international de l’auto de Montréal (SIAM) est vraiment l’occasion d’admirer de magnifiques voitures. Une partie de la collection de Luc Poirier sera d’ailleurs présentée pour la première fois; celle-ci inclut notamment une douzaine de Ferrari. Cette année, 18 constructeurs seront sur place pour vous montrer leurs nouveautés.

Palais des congrès de Montréal

Jusqu’au 29 janvier. À partir de 10h.

Pour plus d’infos, c’est ici.

Un concert de musique classique dédié aux victimes de la COVID-19

C’est une soirée d’exception, remplie d’émotions, qui vous attend à la Place des Arts. Deux somptueuses œuvres seront présentées à la Maison symphonique en hommage aux victimes de la COVID-19 et à leurs familles. Au programme: le Requiem inachevé de Mozart, interprété par le Chœur classique de Montréal dans la version de Robert D. Levin. Ce chef-d’œuvre sera précédé de la Harmoniemesse de Haydn.

Maison symphonique de Montréal

Samedi 21 janvier, à 20h

Pour en savoir plus, c’est ici.