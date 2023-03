Quoi faire à Montréal le week-end du 18 et 19 mars?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

L’Expo Manger santé et vivre vert est de retour

Après un passage en début de mois à Québec, l’expo Manger Santé et Vivre Vert prend ses quartiers dans la métropole. L’événement est un incontournable pour découvrir les nouvelles tendances en matière d’alimentation saine, de santé et d’écologie. Pas de quoi s’ennuyer entre les conférences, les démos culinaires, les dégustations et les séances de dédicaces, en présence notamment de Loounie, Isabelle Huot et Stefano Faïta.

Palais des Congrès

Samedi, de 9h30 à 18h et dimanche, de 10h à 17h

Le patrimoine culturel souterrain à l’honneur

Valoriser le réseau souterrain de la métropole par l’art en suscitant l’intérêt et la réflexion du public, telle est la mission du Festival Art Souterrain. Cette 15e édition sous le thème de la fête réunira une trentaine d’artistes locaux et internationaux. Vous ne saurez plus où donner de la tête parmi toutes les oeuvres présentées comprenant des photos, vidéos, installations artistiques et sonores en passant par des performances et ateliers. Le coup d’envoi de cet événement aura lieu samedi à 20h lors de la soirée Exaltation.

Plusieurs endroits, dont la galerie PVM Place Ville Marie

Jusqu’au 19 avril

L’univers intellectuel et décalé de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques – qui aurait souhaité que sa naissance soit annoncée par un décret royal – présente son nouveau one-man-show intitulé Enfant du siècle, en référence au livre du poète Alfred de Musset. Citant le philosophe Blaise Pascal d’entrée de jeu, l’humoriste en veste queue-de-pie commence son spectacle en mentionnant que le divertissement est fait pour «échapper à sa condition humaine lamentable». Son humour bourgeois et décalé est à découvrir.

Gesù

Samedi, à 20h

Le temps des sucres au Marché Jean-Talon

Tire sur neige, soupe aux pois, saucisses grillées sur bâton, réduit à l’érable, tartes au sucre et bien d’autres douceurs seront proposées dans le cadre du circuit dégustation Les Sucres au Marché Jean-Talon. L’ambiance sera définitivement printanière avec une terrasse extérieure et braseros installés au sud du marché. Parmi les activités, jeux gonflables pour les enfants, contes et chorales a capella.



Marché Jean-Talon

Samedi, de 10h à 17h

Le meilleur du film sur l’art d’ici et d’ailleurs

Le Festival international du Film sur l’Art (FIFA), dédié au rayonnement du film sur l’art et des arts médiatiques, vous a concocté pour cette 41e édition une sélection de plus de 220 films de 49 pays. Parmi les oeuvres, le Théâtre Outremont présentera samedi à 17h30 le documentaire Belmondo l’incorrigible et dimanche à 19h30 le programme spécial Autour de Riopelle. Plusieurs soirées seront à ne pas louper, dont LE FIFA X Exposé noir avec Takaaki Itoh, Aurora Halal et Cashu, samedi à 17h à l’UQAM.

Plusieurs lieux, dont le Musée McCord Stewart et le Théâtre Outremont

Jusqu’au 26 mars en salle. Et du 24 mars au 2 avril en ligne

Se venger de son patron… dans 9 à 5, la comédie musicale

Basée sur le film du même nom avec Jane Fonda, Lily Tomlin et Dolly Parton, 9 à 5, la comédie musicale raconte l’histoire de trois femmes dans les années 70 qui travaillent dans une entreprise dirigée par un patron misogyne. Au bout du rouleau, elles sont prêtes à tout pour reprendre le contrôle de leur vie dans ce monde d’hommes. Devinez qui passera un sale quart d’heure dans cette pièce mise en scène par Marie-Christine Roussel?

Théâtre Paradoxe

Samedi, à 14h et 19h30

Sortez vos plus beaux habits verts pour la Saint-Patrick

Journée printanière ou tempête? Peu importe! La métropole se mettra au vert dimanche. Les traditions irlandaises seront à l’honneur au centre-ville dans le cadre du grand défilé de la Saint-Patrick. Les chars, fanfares, musiciens et participants s’empareront de la rue Sainte-Catherine pour fêter en grand cette 198e édition.

Rue Sainte-Catherine, de la rue du Fort à la rue Metcalfe

Dimanche, à partir de midi

Le défilé de la Saint-Patrick. Crédit photo : Ville de Montréal – Eva Blue

On célèbre l’arrivée du printemps avec Vivaldi

Les Quatre Saisons de Vivaldi demeurent sans conteste l’une des pièces les plus connues dans le monde. Si vous avez envie de (re) découvrir la musique de ce compositeur et violoniste italien, filez à la salle Bourgie où sera présenté le concert Vivaldi et ses étranges amis. L’occasion d’écouter aussi des musiques de compositeurs français qui l’ont côtoyé. La soprano Samantha Louis-Jean et le flûtiste à bec Vincent Lauzer se produiront sur scène sous la direction de Mathieu Lussier.

Samedi à 15h15 – en première partie du concert – des élèves de l’école LUMI interpréteront des œuvres du compositeur baroque français Jean-Baptiste Lully.

Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal

Samedi, à 16h et dimanche, à 14h

Détente au Spa William-Gray

Le passage de l’hiver au printemps est synonyme de renouveau et donne donc l’heure de… notre facial bi-annuel (question de préparer notre minois au changement de température). Pour ce faire, inutile de quitter l’île, passez au Spa William-Gray, un luxueux havre de paix en plein coeur du Vieux-Montréal.

Dès qu’on atteint le niveau inférieur de l’hôtel du même nom, l’éclairage tamisé et les effluves épicés appellent à la détente. On pénètre cet entre intime en commençant par un circuit thermal alternant entre le sauna finnois infusé aux herbes, le hammam à l’eucalyptus, et les douches expérimentales. (Pas de bain ici, cependant.) Puis place aux soins du visage (apaisant, biologique, anti-vieillissement, correctif, à votre guise), aux traitements pour le corps (choix de purifiant, tonifiant ou encore anti-cellulite) et évidemment les massages. Les salles modernes minimalement éclairées avec murs de pierres nous font oublier le monde extérieur de 60 à 120 minutes. On repart de cette retraite apaisante, libéré de toutes tensions.

421 Rue Saint Vincent, Vieux-Montréal

De 8h30 à 20h du dimanche au jeudi / De 8h30 à 21h vendredi et samedi

Chambre de sel himalayen / Photo : Spa William-Gray

– Avec Philippe Lépine