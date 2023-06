6 activités pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones

À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, des chants et des cérémonies auront de nouveau lieu dans le Vieux-Port de Montréal.

Artistiques, culinaires ou festifs, plusieurs événements se dérouleront lors de la Journée nationale des peuples autochtones qui a lieu comme chaque année le 21 juin. Métro en a répertorié six qui se tiendront à Tiohtià:ke/Montréal.

Évidemment, ces événements se dérouleront tous le même jour, donc pas le choix de faire des choix!

Concerts au square Cabot

POP Montréal, Le foyer pour femmes autochtones de Montréal, ainsi que Résilience Montréal présentent une série de concerts ce 21 juin au square Cabot.

Au programme: les Buffalo Hats Singers, le chanteur innu Shauit, la Sinquah Family, l’artiste Mattmac, la violoncelliste et compositrice Cris Derksen, ainsi que la vedette de pop inuindie Beatrice Deer.

Un atelier de sculpture sur pierre à savon et des kiosques d’artisans seront aussi proposés au public.

Quand? De 15h à 19h

Où? Square Cabot (2330 rue Sainte-Catherine Ouest)

Combien? Gratuit

Dégustation et projection au Jardin botanique de Montréal

Le Jardin botanique de Montréal ne propose pas une, mais deux activités dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones. La première se tient de 13h à 16h au Pavillon des Premières Nations. En plus d’une animation spéciale des lieux, il sera possible de déguster une tisane d’annendda, « symbole de savoir-faire des Premiers Peuples et des relations d’entraide entre les nations », peut-on lire sur la page de l’événement.

La deuxième activité commence à 14h et propose une programmation de courts métrages Wapikoni sélectionnés par des commissaires autochtones à l’amphithéâtre Henry Teuscher. La projection sera suivie d’une discussion animée par un.e ambassadaire* autochtone et d’un.e artiste cinéaste invité.e.

*«Ambassadaire» est le terme neutre d’ambassadeur.trice sur le plan du genre pour les personnes non-binaires et/ou deux-esprits.

Quand? De 13h à 16h

Où? Jardin botanique de Montréal (4101 rue Sherbrooke Est)

Combien? Gratuit

Chants et réjouissances au Quai de l’Horloge

Dès 11h30 ce mercredi, Terres en vues invite le public à assister à une cérémonie civile au Quai de l’Horloge à midi avec présence de dignitaires. Feux du jour, chants, palabres et danses pour saluer le jour le plus long sont au menu afin de perpétuer les traditions ancestrales.

Le cérémonial mené par des aînés de la nation mohawk sera suivi d’une prestation du chanteur innu Shauit, peut-on lire sur le site de Présence autochtone.

Quand? À partir de 11h30

Où? Quai de l’Horloge (333 rue de la Commune Ouest)

Combien? Gratuit

Lecture spectacle avec Natasha Kanapé Fontaine

Les activités de l’événement Je lis autochtone battent leur plein depuis le début du mois et le 21 juin, en collaboration avec Ursa Mtl, la population est invitée à une lecture-spectacle du roman Nauetakuan, un silence pour un bruit en compagnie de son autrice, Natasha Kanapé Fontaine.

Ce roman raconte l’histoire de Monica qui cherche sa liberté en même temps que ses liens. « Ses études en histoire de l’art ne lui inspirent plus rien, le sens la fuit et le vide menace de l’envahir pour de bon, fragilisant l’armure qu’elle se confectionne chaque jour », peut-on lire sur la page de l’événement.

Quand? À partir de 20h

Où? Ursa Mtl (5589 avenue du Parc)

Combien? Contribution volontaire

Mi’gmafrica dans le cadre de Juin en Musique à Outremont

Dans le cadre de Juin en Musique à Outremont, Vision Diversité organise un concert hommage à la rencontre de deux cultures ancestrales que sont la culture Mi’gmaq de Valérie Ivy Hamelin et la culture mandingue de Sadio Sissokho.

« Mi’gmafrica offrira en plein air et sur l’avenue Bernard piétonne, au coin de la rue Outremont en face du Bilboquet, un moment privilégié de musique afro-autochtone», peut-on lire sur la page de l’événement.

Deux prestations de 40 minutes sont prévues, l’une à 18h et l’autre à 19h.

Quand? De 18h à 20h

Où? Avenue Bernard, coin rue Outremont

Combien? Gratuit

#lireenchoeur avec le Liseur Public et Jocelyn Sioui

Ce mercredi 21 juin, dans le cadre du projet #lireenchoeur, l’ALQ, Le Liseur Public et En juin: Je lis autochtone se sont associés pour faire découvrir la littérature autochtone.

De 16h à 18h, la Brigade du Liseur Public, en compagnie de Jocelyn Sioui, ira à la rencontre des passants et leur offrira des extraits de littérature autochtone et des prescriptions littéraires.

Le parcours débute à la librairie Le Port de tête à 16h et le groupe se dirigera vers la librairie Gallimard pour 17h.

Quand? De 16h à 18h

Où? La librairie Le Port de tête (262 avenue du Mont-Royal Est) et la librairie Gallimard (3700 boulevard Saint-Laurent)

Spectacle au parc Arthur-Therrien à Verdun

Montréal autochtone convie la population à venir célébrer l’après-midi du 21 juin au parc Arthur-Therrien à Verdun.

De 13h à 20h, des activités pour tous les âges seront proposées.

Horaire des spectacles :

13h : Kokum Cuisine

17h : Moe Clark & Band

18h : Backwater Township

19h : Nina et Sierra Segalowitz

Des jeux, une chasse au trésor, des danses traditionnelles, une cantine autochtone et une exposition d’artisanat animeront l’endroit tout au long de l’événement.

Quand? De 13h à 20h

Où? Parc Arthur-Therrien (3750 boulevard Gaétan-Laberge)

