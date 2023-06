Les sorties geeks de la semaine du 26 juin

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100 % geeks. Au programme: un quiz consacré à l’agent 007, ainsi que la projection de plusieurs films cultes!

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Soirée quiz – spécial James Bond

Vous avez envie de déguster une vodka martini «secouée, pas remuée» tout en répondant à des questions sur l’agent 007? C’est ce que vous propose ce mardi l’Espace Tétro Coop avec un quiz spécial dédié à la saga des James Bond.

«C’est un célèbre espion des services secrets britanniques et un grand séducteur devant l’éternel. Son nom est Bond, James Bond. Mais, le connaissez-vous vraiment?», interroge-t-on dans la description de l’événement Facebook.

L’occasion parfaite pour replonger dans l’univers de ce personnage mythique qui fête ses 70 ans cette année et qui a donné naissance à des dizaines de livres et des films.

Date : 27 juin à 18h30

: 27 juin à 18h30 Lieu : Espace Tétro Coop (8628 rue Hochelaga)

The Thing from Another World à la Cinémathèque québécoise

On l’oublie parfois, mais l’excellent film The Thing de John Carpenter est un remake – ou une réadaptation, puisque l’histoire est inspirée de la nouvelle Who Goes There? de John W. Campbell écrite en 1938.

Dans le cadre de son cycle estival Histoires d’horreur, la Cinémathèque québécoise vous propose donc de (re)découvrir l’œuvre originale datant de 1951 et au titre plus long: The Thing from Another World.

Réalisé par Christian Nyby et produit par le grand Howard Hawks, The Thing from Another World se déroule en Arctique où des scientifiques découvrent un vaisseau spatial et un extraterrestre prisonniers des glaces. « Une fois décongelé, l’extraterrestre devient une menace meurtrière, traquant le groupe et les tuant les uns après les autres », peut-on lire sur le site de la Cinémathèque.

Frissons garantis et pas juste parce que le film se passe au pôle Nord! Notre humour vous laisse de glace? Pas grave, allez-y pareil!

Date : 1 er juillet à 18h

: 1 juillet à 18h Lieu : La Cinémathèque québécoise (335 boulevard de Maisonneuve Est)

: La Cinémathèque québécoise (335 boulevard de Maisonneuve Est) Langue : Anglais

Sorcerer au Cinéma Moderne

Autre remake qui vaut le détour, c’est Sorcerer (1977) de William Friedkin (The Exorcist), une reprise du film français Le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot, dans lequel on suit quatre hommes qui sont embauchés pour conduire un chargement de nitroglycérine à travers la jungle sud-américaine.

«Sombre, terrifiant, à la fois époustouflant et minimaliste, Sorcerer arrive à surpasser l’original avec ses ambitions démesurées et sa mise en scène réglée au quart de tour », soutient le chargé de programmation du Cinéma Moderne, Benjamin Pelletier.

En plus, c’est l’excellent groupe allemand de musique instrumentale électronique Tangerine Dream qui a composé la trame sonore de Sorcerer, également connu pour avoir fait celles des films The Keep de Michael Mann, Legend de Ridley Scott et Near Dark de Kathryn Bigelow.

On vous prévient, il y a peu de chance que vous sortiez indemnes de ce voyage «au cœur des ténèbres».

Dates : Le 30 juin à 21h et le 8 juillet à 15h45

: Le 30 juin à 21h et le 8 juillet à 15h45 Lieu : Cinéma Moderne (5150 boulevard Saint-Laurent)

: Cinéma Moderne (5150 boulevard Saint-Laurent) Langues : Anglais avec sous-titres français

Mulholland Drive au Cinéma du Parc

Le Cinéma du Parc poursuit ses projections de minuit qui ne se passent pas pantoute à minuit! Malgré cette petite incohérence, on ne boude pas notre plaisir tellement sa sélection est relevée.

Ce week-end, c’est au tour de David Lynch d’être à l’honneur avec la présentation du film Mulholland Drive (2001) qui était censé à l’origine être un pilote de série télévisée.

«Un violent accident de voiture sur la route de Mulholland Drive sauve une femme de ses poursuivants. Hagarde, la belle (Laura Harring) s’enfonce dans la nature et se réfugie dans une demeure inoccupée », peut-on lire dans le résumé disponible sur le site du Cinéma du Parc.

Souffrant d’amnésie, la femme est finalement retrouvée par Betty Elms (Naomi Watts), une actrice qui vient tout juste de débarquer à l’aéroport de Los Angeles. Prise de compassion pour l’amnésique, Betty l’aidera à retrouver peu à peu des bribes de son passé.

Lauréat du prix de la mise en scène au Festival de Cannes à égalité avec Joel Coen pour The Man Who Wasn’t There, David Lynch ne réinvente pas son cinéma avec Mulholland Drive, mais parvient tout de même à retrouver l’onirisme et le mystère de ses films précédents.

Dates : Les 30 juin et 1 er juillet à 21h30 et le 2 juillet à 14h30

: Les 30 juin et 1 juillet à 21h30 et le 2 juillet à 14h30 Lieu : Cinéma du Parc (3575 avenue du Parc)

: Cinéma du Parc (3575 avenue du Parc) Langue : Anglais