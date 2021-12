Palier du mille pour Bombardier et sa gamme Global

Ce sont 1000 avions de la série Global qu’a vendus l’entreprise québécoise Bombardier. La plus récente remise a été réalisée auprès de la firme américaine NetJets. Le millième appareil, un Global 7500, est le premier à rejoindre la flotte de la compagnie aérienne.

Pour souligner ce palier, la livraison a fait l’objet d’une cérémonie dans le centre de finition Laurent Beaudoin de la société québécoise. Le premier engin de la gamme Global de Bombardier, le Global Express, a complété son vol inaugural en 1996.

En guise d’illustration, depuis 1961, Boeing a fabriqué 1561 avions de son fameux 747, l’appareil commercial considéré comme celui ayant permis de démocratiser le voyage par les airs.

«Ce millième avion vient couronner une année où Bombardier a vraiment pris son envol», a exprimé le président de Bombardier, Éric Martel, en rappelant que la société est exclusivement dédiée au marché des avions d’affaires.

Le président des ventes de NetJets, Patrick Gallagher, a qualifié la nouvelle propriété de «vaisseau amiral» au sein la flotte de la société basée en Ohio. «C’est l’avion luxueux qui est à la fois le plus large et le plus silencieux», a avancé M. Gallagher.

La commande totale comprendra 20 biréacteurs, qui s’ajoutent aux précédents 156 appareils de Bombardier mis en service par NetJets.

Le Global 7500 est aussi réputé pour la distance qu’il peut parcourir avant d’avoir à atterrir pour se ravitailler. L’autonomie se chiffre à 7700 miles marins, soit près de 14 260 km. Sa vitesse de pointe atteint 92,5% de la célérité du son, soit 1142,19 km/h.

Ingénieur de formation, M. Martel a insisté sur le fait que le Global 7500 est le «fleuron» de l’industrie aéronautique québécoise.