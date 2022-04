La Patrouille verte de Westmount recrute

Noah, Domenico et Thomas faisaient partie de la patrouille verte de RDP-PAT 2021.

La Patrouille verte de Westmount cherche à recruter de nouveaux agents notamment pour assurer des missions de sensibilisation écocitoyenne durant l’été prochain.

Pour pouvoir intégrer l’organisme, le candidat qui souhaite contribuer à la sensibilisation environnementale doit être âgé entre 15 et 30 ans, être citoyen, résident canadien ou réfugié, et envoyer sa candidature avant le 2 mai 2022 via le formulaire en ligne.

Mission de la Patrouille verte

La Patrouille verte de Westmount est un projet du Regroupement des écoquartiers (REQ) dont l’objectif est de promouvoir l’écocivisme en misant sur l’éducation environnementale et l’implication citoyenne.

Les missions des agents de la Patrouille verte consistent à sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et encourager les résidents à adopter des comportements écoresponsables.

Pour réaliser leur mission, les agents font du porte-à-porte, tiennent des kiosques informatifs, animent des ateliers éducatifs, et appuient les écoquartiers dans leur projet et leurs différents évènements durant l’été à travers la Ville.

Pour obtenir des informations supplémentaires, il est possible d’envoyer un courriel à l’adresse emploi@eco-quartiers.org.