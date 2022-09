Un arbre pour mon quartier: 25 000 arbres plantés

La campagne Un arbre pour mon quartier a annoncé aujourd’hui que 3500 arbres ont été achetés par les Montréalais depuis le début de l’année, menant le nombre d’arbres plantés à 25 000 depuis le lancement de la campagne, il y a 10 ans.

Un arbre pour mon quartier a été créé à la suite de l’alliance entre le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi), dans le but de facilité l’accès aux arbres à la population urbaine. Les villes de Montréal, Dorval, Pincourt, Côte-Saint-Luc et Kirkland participent aussi au projet par le biais de subventions.

Le principe du projet est de donner aux citoyens la possibilité d’acheter des arbres à moindre coût afin qu’ils verdissent leurs quartiers. Pour la mairesse de Montréal, Valérie Plante, « cette campagne permet de poser des gestes concrets pour verdir les quartiers et léguer aux générations futures un environnement plus vert et mieux adapté aux changements climatiques ».

Selon la campagne, les 25 000 arbres plantés permettront d’absorber 400 tonnes de carbone.

« Un par un, à l’échelle de chaque terrain, ces arbres dispenseront ombre, fraicheur et bonheur aux familles qui les ont plantés, et ce, pendant de nombreuses années », ajoute Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi.

Pour participer au projet au printemps prochain, visitez unarbrepourmonquartier.org.