Le plus vieux centre d’action bénévole au Canada souffle ses 85 bougies

Le 29 septembre, le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM), le premier à avoir vu le jour au Canada, fête ses 85 ans d’histoire. Il est l’un des plus larges en ville, participant à la vie communautaire de 11 arrondissements: Côte-Saint-Luc, Mont-Royal, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Montréal-Ouest, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Westmount, Ville-Marie, LaSalle, Le Sud-Ouest et Verdun.

Fondé en 1937, cet acteur communautaire historique de Montréal a pour mission de faciliter et de faire «la promotion du bénévolat auprès des organismes communautaires montréalais et des citoyens». Une mission, décrite par communiqué, qu’il accomplit avec brio depuis ses débuts marqués par le féminisme.

Gracieuseté – Centre d’action bénévole Montréal

Emblème de la première vague féministe

Fondé par la Jeune Ligue de Montréal, le centre portait originalement le nom de Services volontaires féminins. Il avait pour objectif de faciliter l’implication des femmes dans l’activité bénévole. L’organisme a notamment permis à de nombreuses femmes montréalaises de participer à l’effort de guerre en 1939-1945.

Toujours un acteur majeur

Le Centre d’action bénévole de Montréal, qui a acquis son nom actuel en 1992, collabore aujourd’hui avec plus de 500 organismes communautaires et facilite l’action bénévole de plus de 15 000 intéressés. Le CABM administre notamment le Bureau central des Services alimentaires bénévoles, un volet qui permet d’offrir des repas communautaires à l’échelle régionale. Premier centre de la ville, il est un pionnier de l’action communautaire au Québec alors que la province compte désormais plus de 115 centres du genre.

Actuellement, le CABM concerte ses efforts pour faire face au défi qu’impose la pénurie de main-d’œuvre qui frappe très fort le milieu du bénévolat.

Il manque de bénévoles et les organismes en souffrent beaucoup. On travaille fort pour les aider à en trouver Laurence Bolduc, chargée des communications du CABM

Pour fêter sa riche histoire, le CABM convie bénévoles, partenaires et organismes pour un 5 à 7 au Conseil des arts de Montréal. La soirée est une occasion de célébrer «les nombreuses personnes qui se sont impliquées dans la communauté montréalaise depuis plus de 85 ans», annonce le centre par voie de communiqué. Des photos originales de ses débuts en 1937 seront dévoilées ainsi qu’une ligne du temps retraçant l’histoire du centre. Cette dernière, dont le design a été conçu par une graphiste bénévole, a demandé un impressionnant effort de recherche.

C’est notre équipe qui a retracé toutes les archives. Quatre-vingt-cinq ans d’histoire, ça en fait beaucoup!

