Où faire du ski de fond à Montréal

Pas besoin de quitter la ville pour vous adonner aux joies de l’hiver et parcourir de grands espaces d’une beauté insoupçonnée: Montréal compte plus de 100 km de sentiers tracés, damés et balisés de ski de fond. Voici quelques incontournables, selon votre niveau et vos envies.

Pour consulter l’état des pistes, rendez-vous sur le site de la Ville de Montréal. Les conditions de neige des parcs y sont toutes indiquées. Pour vérifier l’état et le tracé des pistes dans les arrondissements du Sud-Ouest, consultez cette page.

Pour les débutants

Boucle du parc René-Levesque (4 km)

Piste du parc Loyola (1,5 km)

Boucle du parc Martin-Luther-King (1,5 km)

Piste du parc Benny (1,5 km)

Piste du parc Notre-Dame-de-Grâce (1,5 km)

Piste du parc Van Horne (1,5 km)

Piste du parc Jeanne-Mance (1,3 km)

Boucle du parc Jarry (2,1 km)

Piste du parc de La Merci (2 km)

Piste d’initiation du parc Giuseppe-Garibaldi (1 km)

Piste d’initiation du parc Delorme (1 km)

Piste d’initiation du parc Ermanno-La Riccia (900 m)

Boucle du parc Thomas-Chapais (1,3 km)

Piste du parc de la Traversée (4 km)

Quatre pistes du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (1 km; 1,4 km; 2,5 km; 3,3 km)

Pistes du parc La Fontaine (3,9 km au total)

Niveau intermédiaire

Pour les jambes de feu

Pistes autour du parc du Mont-Royal (jusqu’à 22 km de pistes dont une de 12 km en pas alternatif)

Le circuit au pas de patin du parc Maisonneuve (2,7 km)

Les pistes de ski de fond (7,6 km) du parc-nature de l’Île-de-la-Visitation

Sentier La Riveraine (22,8 km) traversant les arrondissements de Lachine, LaSalle et de Verdun par le bord de l’eau gelée

Piste du parc Angrignon (10,5 km)

Pistes de ski de fond du parc-nature du Cap-Saint-Jacques (2,4 km; 5,8 km; 8 km; 10,9 km)

Les sentiers «nature»

Le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, avec ses 14 km de sentier, est un lieu de choix pour les sorties en famille, avec des points de vue époustouflants sur l’eau et des traces d’animaux à découvrir. Le parc-nature du Bois-de-Liesse, quant à lui, est réputé pour ses pistes de ski de fond classique de 10 km et de ski en pas de patin de 3 km.

Les jardins botaniques vous ouvrent leurs portes gratuitement pour vous permettre de découvrir la nature à travers l’observation des oiseaux tout en pratiquant le ski.

100% cardio

Le parc du Mont-Royal, emblème de Montréal, offre 22 km de pistes aménagées pour les amateurs de ski de fond qui cherchent un défi.

Il existe également des pistes spécialement aménagées pour le ski en pas de patin dans certains parcs comme Angrignon (2,8 km), Mont-Royal (environ 4 km), Maisonneuve (2,7 km) et le parc-nature du Bois-de-Liesse (boucle du secteur Camille) pour les skieurs plus sportifs.

Pour s’initier

Si vous voulez parfaire votre technique ou vous initier au ski de fond, le parc du Mont-Royal et le parc Jean-Drapeau offrent des cours et des cliniques d’initiation. Il ne faut pas manquer cette occasion!

Location et prêt d’équipement

Il est possible de louer des skis de fond dans la plupart des parcs-nature et au parc du Mont-Royal, ainsi que dans les parcs-nature de la Pointe-aux-Prairies, de l’Île-de-la-Visitation et du Cap-Saint-Jacques – qui offrent également la location de luges adaptées.

De plus, le prêt de skis de fond est offert gratuitement au parc Frédéric-Back les samedis et dimanches ainsi que pendant la semaine de relâche.