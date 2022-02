Le projet pilote de récupération du verre reconduit en 2022

Le projet pilote de récupération du verre a eu le vent dans les voiles durant l’année 2021. Lancé à l’automne 2020, il était déjà victime de son succès à peine quelques mois plus tard. Et le projet est reconduit pour l’année 2022 dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez déposer vos bouteilles et contenants en verre à l’un des deux points de dépôt, situés dans le stationnement de la SAQ Dépôt du Marché central et à l’angle des rues Fleury Est et Garnier, sur la Place Fleury.

Selon la conseillère de la Ville dans le district de Saint-Sulpice, Julie Roy, le projet a permis de récupérer 400 tonnes de verre durant l’année 2021.

Et le verre est recyclé à 100%.

Pour aider au bon fonctionnement du processus, certaines règles doivent cependant être respectées. Les contenants doivent être vidés et rincés. De plus, les bouchons et les couvercles doivent être retirés. Il faut également bien déposer le verre dans le conteneur et garder le site propre.

Il est aussi toujours possible de déposer les contenants en verre dans le bac de recyclage. Selon la mairie de l’arrondissement, «ils sont valorisés notamment pour recouvrir les déchets dans les sites d’enfouissement, que ce soit comme recouvrement journalier ou pour la construction de chemins d’accès».

Le dépôt du verre dans le bac de recyclage peut cependant poser problème, car le mélange du verre avec d’autres matières, par exemple la céramique ou la pierre, rend plus difficiles son nettoyage et sa séparation. Selon la Ville, ces matériaux «ne fondent pas à la même température et créent des irrégularités dans le matériau final».

Un système bientôt à l’échelle de la province

À partir de l’automne 2022, un nouveau système de consigne entrera en vigueur dans la province. Les producteurs avaient jusqu’au mois de janvier 2021 pour développer le plan opérationnel et financier de la consigne, indique le gouvernement québécois.

Ils ont désormais jusqu’à la fin de l’année 2022 pour déployer le système de consigne, qui inclura les bouteilles de vin.

D’autres contenants seront également acceptés, comme les contenants en plastique, en métal ou encore en carton.

«Le montant de la consigne sera uniformisé à 0,10 $ pour tous les produits visés, à l’exception des vins et spiritueux, dont le montant s’établira à 0,25 $», précise Québec.

Enfin, le projet de consigne vise les contenants de boissons de 100 ml à 2 litres.