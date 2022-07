Projet de sécurisation aux abords de l’école Saints-Martyrs-Canadiens

Dès la fin du mois de juillet, des mesures d’apaisement seront ajoutées aux abords de l’école Saints-Martyrs-Canadiens, dans le but d’assurer un partage plus sécuritaire de l’espace public par les différents usagers de la rue et d’inciter les jeunes aux déplacements actifs.

Pour ce faire, l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a prévu la construction de six avancées de trottoirs dotées de fosses de plantation, de deux élargissements de trottoirs et de quatre dos d’âne. Ces aménagements sont respectivement destinés à améliorer la visibilité des piétons aux intersections, à éviter que les élèves marchent dans la rue et à ralentir la circulation automobile.

L’entreprise Construction Viatek, plus bas soumissionnaire, est chargée de la réalisation de ces travaux, évalués à 615 000 $.

Depuis deux ans, la Ville de Montréal autorise et finance de tels projets dans le cadre de son Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), issu du plan d’action Vision zéro ayant comme objectif global de réduire à zéro le nombre de morts ou de blessés graves sur ses routes d’ici 2040.

D’autres travaux d’apaisement sont en cours aux écoles Louis-Colin, Sourp Hagop, Alice-Parizeau et Saint-André-Apôtre.