Les candidats dans Maurice-Richard débattent d’enjeux locaux

Cinq candidats aux élections provinciales dans la circonscription de Maurice-Richard se sont réunis le 21 septembre lors d’un débat au Collège Ahuntsic. Les enjeux locaux liés à la promenade du Sault, à l’école Sophie-Barat et à l’écoquartier Louvain Est ont notamment retenu l’attention.

Les candidats Audrey Murray, de la Coalition avenir Québec (CAQ); Chantal Jorg, du Parti québécois (PQ); Gilles Fournelle, du Parti vert du Québec (PVQ); Haroun Bouazzi, de Québec solidaire (QS); et Jonathan Marleau, du Parti libéral du Québec (PLQ), étaient présent pour faire part de leurs propositions.

Après une heure et demie de débat organisé, des questions du public ont permis aux candidats de s’exprimer spécifiquement sur certains enjeux locaux.

Promenade du Sault

Alors que des travaux doivent être effectués sur le mur de soutènement du barrage Simon-Sicard, le projet de Promenade-du-Sault, imaginé par un groupe de citoyens et qui permettrait l’accès aux berges sur 1,3 km, ne peut se réaliser en raison du refus d’Hydro-Québec d’y adhérer.

Les cinq candidats se disent en appui à ce projet.

«Je pense qu’on ne peut pas être contre cette promenade […]. Il faut mettre en place des démarches claires pour qu’on puisse aller chercher de l’adhésion», indique Mme Murray, de la CAQ.

«Tout le monde a fait son bout de chemin; maintenant, il ne reste qu’Hydro-Québec», renchérit la péquiste Chantal Jorg.

«On ne peut pas fermer les yeux sur des projets citoyens et on doit tout faire pour les appuyer s’ils sont viables et bien structurés», mentionne Gilles Fournelle, du Parti vert.

École Sophie Barat

La réfection de l’école Sophie-Barat ainsi que la relocalisation des élèves dans d’autres établissements ont aussi été abordées lors du débat. La question du transport par navette – qui n’est pas pour l’instant offert – a fait l’objet de plusieurs discussions.

Les cinq candidats considèrent cet enjeu comme étant prioritaire.

«Il faudrait que les élèves n’aient pas à se déplacer, avance le libéral Jonathan Marleau. Investir de manière massive dans les infrastructures permettrait d’éviter ça. En attendant, il faut qu’il y ait une navette et des moyens pour que les élèves puissent se rendre.»

«On pense que c’est tout à fait inacceptable quand on nous dit que si on donne la navette ici, d’autres écoles pourraient la demander, ajoute le solidaire Haroun Bouazzi. S’il y a d’autres écoles qui y ont droit, ce serait bien qu’il y en ait partout à Montréal où il y a des problèmes de transport pour les élèves.»

Logement

De nombreuses minutes ont été accordées à la question des enjeux locaux en logement au cours du débat. Chacun des candidats a d’ailleurs parlé du projet d’écoquartier Louvain Est comme faisant partie de la solution à la crise du logement dans l’arrondissement.

Alors que le candidat libéral a entre autres soulevé l’idée de récupérer des terrains vacants et de convertir des bureaux libres en logements sociaux et abordables, le PQ et QS ont notamment proposé la bonification du programme AccèsLogis pour que des projets comme Louvain Est puissent voir le jour.

Le candidat du PVQ a soulevé l’importance de prendre en compte le revenu des gens dans les questions de logement, alors que la candidate de la CAQ a énuméré trois programmes qui permettent le financement de tels projets.

Circonscription pivot

En date du 22 septembre, une lutte à deux entre Québec solidaire et la Coalition avenir Québec semblait se dessiner dans Maurice-Richard en vue du scrutin.

Selon le site agrégateur de sondages Qc125, il y aurait une chaude lutte en tête entre ces deux partis, respectivement à 30% et 29% dans les intentions de vote, devant le Parti québécois à 18% et les libéraux à 15%.