Les Aigles du collège Ahuntsic sont championnes provinciales

L’équipe féminine des Aigles du collège Ahuntsic a remporté le championnat collégial provincial de soccer de première division, qui se tenait à l’Université Laval, à Québec. Il s’agit du premier titre de son histoire alors que l’équipe existe depuis 2011.

Après avoir battu le collège Vanier 1 à 0 en demi-finale, l’équipe ahuntsicoise a défait le cégep Garneau par la même marque en finale.

«Dès la première semaine, on a été classé meilleure équipe au Canada et on l’est resté toute la saison, mais on a gardé notre objectif d’y aller un match à la fois, indique l’entraîneur de l’équipe, André Mercho. Nos bons résultats sont dus à l’attitude des filles et de la chimie qui s’est formée entre elles. Elles ont travaillé très fort tout au long de la saison.»

Ce résultat lui permet de se qualifier pour les championnats nationaux qui auront lieu au collège régional Champlain de Saint-Lambert du 9 au 12 novembre. L’équipe affrontera en quarts de finale les Mount Mystics de l’université Mount Saint-Vincent, qui représente la Nouvelle-Écosse.

«On veut revenir avec une médaille, c’est notre objectif, continue M. Mercho. Mais on va y aller un match à la fois et ne rien prendre pour acquis.»

De son côté, l’équipe masculine du collège Ahuntsic s’est inclinée en tirs de barrage en demi-finale à la suite d’un match serré contre le cégep Garneau. Les Aigles sont toutefois revenus en force pour mettre la main sur la médaille de bronze face au collège régional Champlain de Saint-Lambert.