Artistes recherchés pour briller à Verdun

L’Arrondissement de Verdun invite les résidents du secteur à proposer un projet artistique qui pourrait prendre forme dans le cadre de l’événement Verdun à l’avant-scène.

Du 16 septembre au 2 octobre, des espaces et des installations culturelles de l’arrondissement seront disponibles gratuitement pour présenter des propositions artistiques de toutes disciplines confondues.

Et l’Arrondissement ratisse large; arts vivants, arts visuels, arts urbains, cinéma, littérature, cirque, toutes les formes d’art sont acceptées.

Les organisateurs de l’événement conseillent aux artistes de s’inspirer du thème des Journées de la culture 2002: «Haut et fort», un thème qui invite à déclarer avec conviction ce que la culture représente pour chacun et chacune et à souligner la fierté et les bienfaits qu’elle induit.

Les propositions artistiques seront acceptées jusqu’au 31 juillet à 17h.