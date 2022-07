Création artistique: quand l’union fait la force   

Les Verdunois peuvent venir admirer une œuvre collective réalisée par leurs concitoyens, dans le hall de la bibliothèque Jacqueline-De Repentigny.

Des dizaines de résidents du secteur ont répondu à l’appel de la bibliothécaire Hélène Dieude, le 23 juin dernier.

Cette dernière a été inspirée par une activité similaire, dont elle a été témoin à Amsterdam lors d’une veille informationnelle.

Le but étant de dynamiser les bibliothèques par une activité inclusive pour les citoyens, et de décorer le hall d’entrée.

La création de cette œuvre s’est déclinée en trois étapes distinctes, soit la création d’un cadavre exquis, une médiation culturelle avec des groupes d’écoles primaires, et la finalisation de l’œuvre avec des citoyens et les artistes Marie-Clémentine Baldassari et Jason Botkin du collectif En masse.

L’artiste Marie-Clémentine Baldassari.

Crédit Photo : Line Marcotte 2022 L’artiste Jason Botkin.

Crédit Photo : Line Marcotte 2022

Des artistes muralistes avaient ouvert le bal en dessinant de grands tableaux noirs dans le hall de la bibliothèque. Les citoyens pouvaient ensuite laisser aller leur créativité.

Des citations, des dessins et des motifs abstraits ont été faits à la craie, lors de la première étape.

Durant l’étape finale, les artistes du collectif En masse et les citoyens ont dessiné sur les tableaux, mais cette fois à la peinture.

Crédit Photo : Line Marcotte 2022

Le résultat a été verni et découpé.

Les Verdunois ont jusqu’au 15 août pour admirer l’œuvre de la bibliothèque Jacqueline-De Repentigny.