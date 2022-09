Débat à L’IDS: les candidats affichent leurs couleurs

Les cinq principaux candidats dans Verdun pour les élections provinciales étaient de passage, mardi, à la Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys pour une joute oratoire.

Organisé par l’Association des propriétaires et résidents de L’Île-des-Sœurs (APRIDS), ce débat avait pour but de clarifier les positions des différents candidats à propos des enjeux qui touchent les Insulaires.

Isabelle Melançon du Parti libéral du Québec (PLQ), Alejandra Zaga Mendez de Québec solidaire (QS), Véronique Tremblay de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Claudia Valdivia du Parti Québécois (PQ) et Lucien Koty du Parti conservateur du Québec (PCQ) étaient tous présents pour l’occasion.

Les candidats ont débattu durant environ deux heures à propos d’éducation, d’environnement, de transports collectifs et de pénurie de main-d’œuvre, notamment.

Crédit Photo: Clément Gaboury / Métro Média

Troisième école réclamée à L’Île-des-Sœurs

La soirée a débuté sur les chapeaux de roues alors que les candidats devaient expliquer comment ils mèneraient à terme le projet d’une troisième école à L’Île-des-Sœurs.

Un dossier qui traîne depuis plusieurs années.

«C’est un dossier complexe et pour livrer l’école à L’Île-des-Sœurs, il faut travailler avec toutes les parties prenantes. Nous sommes dans un modèle qui n’est pas standard, mais je m’engage à mener à terme le projet si je suis élue le 3 octobre prochain», a indiqué Véronique Tremblay de la CAQ, qui est également conseillère d’arrondissement.

«Ça fait quatre ans que je me bats aux côtés des parents et je me heurte à un mur du gouvernement. […] Il manque de financement? Et bien nous on va laisser tomber le tunnel caquiste et on va réinvestir dans nos infrastructures d’ici», a rétorqué la députée sortante Isabelle Melançon.

«L’Éducation n’est pas un coût, mais un investissement. Le gouvernement doit investir dans sa jeunesse», a ajouté la candidate péquiste Claudia Valdivia.

Environnement et transports collectifs

Les candidats ont été questionnés à plusieurs reprises à propos de l’environnement.

Alejandra Zaga Mendez, une des architectes du plan climat de Québec solidaire Vision 2030, a dit «trouver difficile de choisir trois mesures pour réduire les GES, alors qu’elle en a 200 en tête».

«Il faut d’abord donner des options aux Québécois pour qu’ils laissent la voiture à la maison. Diversifier nos modes de transports, c’est la clé […] Il faut également investir dans nos bâtiments pour changer le chauffage au mazout pour du chauffage électrique. Et également préserver nos espaces verts», a précisé Alejandra Zaga-Mendez.

Claudia Valdivia du PQ a ajouté l’importance «d’éduquer la population» en ce qui a trait à l’environnement.

«Nous on veut accompagner les citoyens dans cette transition écologique et non les pénaliser», a-t-elle mentionné.

Lucien Koty, candidat pour le Parti conservateur du Québec, croit que cette transition doit plutôt se faire de manière progressive.

«Pourquoi il manque de bornes de recharges électriques? Parce que nous n’étions pas prêts. Il faut utiliser nos ressources gazières et avoir un cadre financier clair. […] Ce que j’entends, ce sont des idées qui me font penser au communisme», a-t-il lancé.

Les cinq candidats ont également débattu des enjeux de logements, de francisation, de sécurité publique et de la pénurie de places en CPE, notamment.