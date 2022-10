Verdun Luv, semaine du 2 novembre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

L’assemblée générale annuelle du Richelieu Lucie Plourde, André Giguère, Ann Guy, Roger Barré et Françoise Gloutnay ont assisté, le 19 octobre, au restaurant Crescendo, à l’assemblée générale annuelle du Club Richelieu Verdun.

Un deuxième enfant pour Isabelle ! Responsable des communications à la Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs–Verdun, Isabelle Lorente donnera naissance à un deuxième enfant en novembre. Elle a été photographiée en compagnie d’André Savard, président de la Caisse Desjardins, et de la députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, lors de la récente rencontre de la table de concertation en développement social.

L’Art à L’Île pour une bonne cause La récente exposition d’œuvres d’artistes peintres de L’Île-des-Sœurs, en appui à la Société de Saint-Vincent de Paul de Verdun, a permis de récolter près de 10 000 $. L’événement s’est déroulé dans les locaux de Gravel Chevrolet. Richard Lalonde, président de la Saint-Vincent de Paul, Manon Teasdale, Liette Monat, coordonnatrice de l’événement, et Jean-Claude Gravel sont retenus par le photographe le soir de l’ouverture, le 20 octobre.

Diane Ledu continue de contribuer Originaire de Verdun, Diane Ledu a travaillé durant 22 ans au CIUSSS, a pris sa retraite il y a six ans, et a décidé il y a quelques années d’aider dans les centres de vaccination. Diane est très heureuse de se retrouver au centre de vaccination ouvert depuis quelques mois au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Un Centre de hockey haute performance Karine Duhamel, qui travaille à la Plomberie Jodoin, était accompagnée de son fils Elliot (quatre ans) et de Lilyane (huit ans) lors d’une récente compétition de hockey féminin à l’Auditorium de Verdun. Rappelons que cet établissement est le tout premier centre d’excellence en hockey féminin au pays et le premier domicile permanent d’entraînement au Québec.

L’automne, la meilleure période de pêche Selon Patrick Moubarac, c’est l’automne qui est la meilleure période pour partir à la pêche. Juste avant l’hiver. Demandez-lui de vous expliquer pourquoi… si vous mordez à l’hameçon. Rappelons que Patrick est technicien de son depuis quelques années au Quai 5160.

Nathalie et Bastien causent retrouvailles Nathalie Pedro et Bernard Bastien, deux ex-membres du conseil d’administration de la résidence Entre-deux-âges, sur le boulevard Gaétan-Laberge, se sont retrouvés dans un moment de grâce à évoquer des souvenirs encore frais à l’esprit. Nathalie travaille au bureau de François Limoges, maire de l’arrondissement de Rosemont, et Bernard prend de moins en moins de responsabilités de travail; il surnomme ce noble instant «sa retraite fermée».

Concertation en développement social Claire Peyrache, Daniel Manseau et Geneviève Guay de l’Association de propriétaires et résidents de L’Île-des-Sœurs ont participé récemment à la phase II du processus de consultation portant sur la priorisation des enjeux dans l’arrondissement de Verdun.