Faire du sport au chaud durant tout l’hiver à Verdun

À partir du 10 décembre, les Verdunois pourront s’inscrire à une foule d’activités sportives qui se tiendront à l’intérieur de l’Académie Beurling dès le 16 janvier. Il s’agit d’une initiative de l’organisme Camp Énergie qui vise à promouvoir l’activité physique comme saine habitude de vie chez les jeunes.

La programmation intitulée Loisirs Énergie propose des activités sportives aux enfants, aux adultes et aux familles, à des coûts abordables. Au menu: tennis, volleyball, basketball, hockey cosom, soccer, badminton, ultimate frisbee et Kin-Ball.

«On s’est fait connaître à travers nos camps estivaux où l’on enseigne le tennis, mais avec cette programmation, on ratisse plus large. On veut permettre aux jeunes et aux moins jeunes de trouver une activité qui leur convient», explique le directeur de Camp Énergie, Johan Brisson.

On est à l’écoute de la population. Cette année, on avait beaucoup de demandes pour le volleyball et on l’a donc ajouté à notre programmation. Johan Brisson, directeur du Camp Énergie

L’objectif est de permettre aux citoyens de Verdun de bouger, douze mois par année.

«Quand les filets de tennis extérieurs sont retirés, la plupart des jeunes posent la raquette. Là, c’est une opportunité de continuer leur développement et aussi l’aspect de socialisation avec leur groupe […] C’est vrai pour les jeunes, mais les adultes aussi», mentionne M. Brisson.

Des conseils de pro

Pour la programmation destinée aux enfants, plusieurs activités sont présentées par d’autres organisations sportives reconnues.

L’ultimate frisbee est offert par les Traceurs de Verdun, l’athlétisme par BougeBouge et le Kin-Ball par l’Association de Kin-Ball de Montréal. Certaines activités contiennent un volet éducatif, mais d’autres privilégient le jeu libre.

«Même dans les activités libres, notre équipe est là pour encadrer et dynamiser le site. On organise les matchs amicaux et ça se fait dans le plaisir. Je dirais que le tennis est l’activité la plus populaire parce que c’est notre expertise première, mais sinon, le hockey cosom a très bien marché chez les adultes. Je crois que ça va devenir une activité récurrente», précise Johan Brisson.

Le Camp Énergie s’est aussi investi dans la communauté à travers le Programme d’intervention de milieu chez les jeunes (PIMJ) du sud-ouest de Montréal et lors d’événements sportifs, tels que Verdun actif et les Jeux de Montréal. La programmation complète de Loisirs Énergie est disponible sur leur site web.