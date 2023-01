Verdun Luv, semaine du 11 janvier 2023

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

Découverte de Verdun

Avoir le bonheur de rencontrer Andrea Piculeata, Marisa Salinas, Judith Becerril et Arturo Guilbert, à la Table de concertation famille de Verdun, un organisme qui se préoccupe du développement et du bien-être des enfants de moins de cinq ans et de leurs familles.

Megan Cohoe-Kenney, responsable des familles aux services communautaires collectifs, l’un des organismes qui reçoivent le soutien financier de Centraide pour agir contre la pauvreté et l’exclusion dans les quartiers du Grand Montréal.

Ensemble, à la table de JENAP et du Centre innovation pour femmes afro-entrepreneures: le coordonnateur Noureddine Razik, l’intervenante Félicia-Esther, Fedrique Pierre, Andrea Serrano, Fatimata Kienou et Ango Mabolia.

Les intervenants du Centre social d’aide aux immigrants (CSAI): Mahmoud Poursaee, Mojtaba Moaf, Anzhelika Kutsenko, Kristina Masol Chechel et Sylvie Guyon.

Marie-Claude Bertrand, la présidente de Demain Verdun, est à la tête d’un mouvement citoyen local optimiste et non partisan qui accompagne la transition écologique et sociale.

L’agent sociocommunautaire Marie-Ève Lépine, en compagnie de Monica Correa de Toujours Ensemble, un organisme sans but lucratif qui offre du soutien personnel scolaire et social aux jeunes de 6 à 17 ans.

L’agent sociocommunautaire Sophie Morissette en compagnie de Du Mou Diakite, de la Maison des familles de Verdun, et Stéphane Trudel, du CPE les Trottinettes.

Anik Diop et Hélène Felteau, du CLSC Verdun, dont la mission est d’offrir des services de première ligne en santé, et des services sociaux préventifs ou curatifs de réadaptation ou de réinsertion.