Verdun Luv, semaine du 1er février 2023

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Une amitié qui remonte à l’école primaire Avec son fils Aymeric, Mélanie Forest, qui travaille au Club de tennis de L’Île-des-Sœurs, a récemment rendu visite à sa vieille amie Marie De Moor à El Cuyo, au Mexique. Marie habite dans ce petit village de pêcheurs du Yucatan avec son mari et leurs filles de 10 et 13 ans depuis deux ans maintenant..

Marie-Claude guide Lola ! Entre deux entraînements au gym Expert de la rue de Verdun, Marie-Claude Lavoie, conseillère au comptoir des cosmétiques de la pharmacie Jean Coutu de la rue Wellington (à gauche), se fait un plaisir de guider Lola Coulaud, étudiante en design de mode au Collège LaSalle.

Tournoi national Atome de Verdun Reprise de cet événement qui s’est déroulé récemment à l’Auditorium, avec 24 équipes de joueurs de hockey âgés de 9 et 10 ans. Pour cette 26e édition, nous avons rencontré le Grand Verdunois Daniel Thériault et le photographe Michel Cusson, en compagnie d’Andréane Désilets et Jessica de l’Association du hockey mineur de Verdun.

Une 5e succursale de la Branche d’Olivier Très heureux d’avoir rencontré Amar Haidar à son commerce de la Promenade Wellington. Que de chemin parcouru pour cette entreprise familiale qui a débuté sur la Well, en 1992, avant d’ouvrir des succursales à Saint-Henri (2012), sur le Plateau Mont-Royal (2015), à NDG (2017) et à Brossard (2022). Chapeau bas!

Bonne année à ce guerrier Fernand Leclerc Churchill, artiste peintre de talent, est revenu à Verdun de son Abitibi nordique pour la période des Fêtes, et a profité de son passage pour s’arrêter au Bagel St-Lo. En compagnie de la dynamique Alanys, il nous a parlé de son Guerrier intérieur, une fascinante toile peinte par ce sympathique adepte d’arts martiaux.

Les skis Kastle, vous connaissez ? Marc Vézina, le président d’Outdoor Team Canada (à gauche), dont les bureaux et l’entrepôt sont situés à L’Île-des-Sœurs, a profité de sa rencontre avec Louis Vanier de la Caisse Desjardins pour faire la promotion des skis Kastle, dont il est un distributeur.

Un plan personnel de 90 jours ! On a surpris l’insulaire Linda Arsenault, en compagnie de Kim, serveuse au restaurant Ben & Florentine. Linda vient de mettre sur pied un nouveau programme en ligne pour accompagner les gestionnaires qui débutent dans une nouvelle entreprise.

Maude Giguère (à droite) est depuis peu la directrice générale du Centre de pédiatrie en communauté de Verdun Les Petits Renards, dont les bureaux sont situés au 4400, boulevard LaSalle, tout près de la caserne des pompiers. Maude est en compagnie de la renommée Dr Suzanne Pelletier, pédiatre associée aux Petits Renards depuis 2017.