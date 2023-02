Verdun Luv, semaine du 15 février 2023

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Une Gaspésienne au bureau de Poste Quand vous vous présentez au bureau de poste de la succursale Jean Coutu de la rue de Verdun, vous êtes accueilli (et ça, depuis déjà 15 ans) par la souriante et sympathique Gaspésienne, originaire de Chandler, Katryn-Ann Boyle. Une dame à la bonne place.

Solange voulait rester à Verdun C’est l’un des critères définis par Solange Choquette lorsqu’elle a choisi d’emménager à la Résidence Le Sommet de la Rive. Ses deux autres critères étaient d’avoir une vue sur le fleuve et un accès rapide au pont Champlain, afin de visiter ses filles dans la belle ville de Magog. Des demandes auxquelles Camille Gervais, directrice générale de la résidence, a su répondre.

Beaucoup de choses à raconter, cette Sophie-Audrey ! En plus d’être graphiste de formation, Sophie-Audrey Lalonde Sauvé suit à présent des cours de vitrail avec le Verdunois Michel Adams. À l’occasion, elle aime aussi faire du bénévolat dans des banques alimentaires. Ces jours-ci, elle travaille au café Station W, sur la Well.

Guitariste et pédagogue En plus de diriger l’entreprise Polyconcert, Matthieu Léveillé (à gauche) est un brillant guitariste et spécialiste de l’accompagnement musical sur mesure. Depuis septembre, Matthieu est professeur de français en 1re secondaire, à l’ESMR. Jérome Drouin, adjoint administratif à l’école, est très heureux de cette nouvelle acquisition.

La fondatrice de Ciné-Verdun Félicitations à Diya Angeli qui a été nommée personnalité d’affaires du mois de février du Réseau Affaires Verdun. Après des études en communication et en sociologie, Diya s’est tournée vers sa passion en créant à Paris un festival de courts-métrages, qu’elle a exporté au Québec à son arrivée en 2004, pour ensuite fonder Ciné-Verdun.

Maman et sa fille à la messe ! La Verdunoise Eugénie Préfontaine est souvent accompagnée de sa fille Roxane (deux ans) lorsqu’elle se rend à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Avant la naissance de son autre fille, Eugénie – orthophoniste de formation – avait été chantre à l’oratoire Saint-Joseph pendant 11 ans.

L’équipe de Alejandra Zaga Mendes Alejandra Zaga Mendes, la nouvelle députée de Verdun, avec des membres de son équipe. Nous vous présentons Noémie Bérard Timon, attachée politique, Marc Donati, employé de soutien, Alejandra Zaga Mendez, et Samantha Djia, attachée politique.

Sam a retrouvé le sourire ! Ceux qui ont déjà connu cette douleur intense, pour ne pas dire atroce, au bas du dos, signe de la présence d’une pierre au rein, vont comprendre Sam Abdelmagid, de l’Imprimerie Miracle, qui vient de traverser cette douloureuse expérience. Quel soulagement !