Verdun Luv, semaine du 8 mars 2023

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

Du nouveau sur l’île Résident de L’Île-des-Sœurs depuis bientôt 15 ans, Shahin Moazami vient d’ouvrir un commerce de noix en vrac (semblable à Bulk Barn). Il est situé dans les anciens locaux du commerce Choix sensés et donc voisins du Café Second Cup et de l’entreprise Voyage Régence.

De l’or en barre à La Base Architecte de formation et Brésilienne d’origine, Beatriz Andreotti complétera sous peu son doctorat en patrimoine urbain, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). En attendant, Nicolas, le propriétaire du café bistro La Base, trépigne de joie en voyant Beatriz servir son aimable clientèle.

Depuis 40 ans au service de Desjardins Louise Rousselle est adjointe à la directrice générale de la Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs-Verdun depuis 25 ans, et au service du mouvement Desjardins depuis 40 ans. Originaire de Verdun, cette épicurienne adore les randonnées pédestres.

Brigadière et lectrice avertie Chantal Lefrançois, brigadière scolaire depuis 23 ans, dont les huit dernières à l’angle des rues de Verdun et Rielle, attend la sortie des élèves en feuilletant un bouquin d’Yvan Godbout. On ne le dit peut-être pas assez souvent, mais merci à tous les brigadiers qui veillent sur nos enfants.

Julie, Patrick et -21 Celsius La photographe Julie Durocher était heureuse de faire la connaissance de Patrick Mainville, directeur général de la SDC Promenade Wellington (malgré une température de -21 Celsius). Patrick et son équipe en sont à la préparation de la 11e édition de Cabane Panache du 23 au 26 mars.

Les Atomes remercient les Rôtisseries St-Hubert ! Le Grand Verdunois Yves Bruneau, coordonnateur du récent Tournoi national de catégorie Atome, qui s’est déroulé à l’Auditorium de Verdun, tient à remercier, Jean-François Benoît, propriétaire de la rôtisserie St-Hubert de Verdun, et généreux commanditaire de l’événement.

Deux ambassadrices du Théâtre Desjardins Retraitée du Messager de Verdun, Johanne Marceau, et Sylvie Provost, aussi retraitée, mais de l’hôpital de LaSalle, se sont réinventées en relationnistes pour le Théâtre Desjardins. Bye-bye retraire à plein temps alors, et bonjour les gens!

Quelle amélioration, selon Huei Chen Lee Résidente de la rue Wellington depuis 1994, l’hygiéniste dentaire Huei Chen Lee et sa famille observent l’impressionnante évolution et transformation des commerces et restaurants de Verdun depuis près de 30 ans. Un vrai petit miracle, selon elle.