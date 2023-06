Verdun Luv, semaine du 14 juin 2023

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Un vélo gagnant pour Monika Yves Trudel et Jacinthe Bordeleau, du comité de soutien des bénévoles du Corps de cadet 2800 Verdun, sont fiers de se retrouver en compagnie de Philippe Leduc Breton, de Cycles Campus Verdun, quand ils ont procédé à la remise d’un vélo qu’a mérité Monika Bourdeau lors du cérémonial de la fin de l’année des cadets.

Le CFP Verdun enseigne aussi esthétique et coiffure Carole Schmidt, Josée Chenard et Geneviève Simard, qui travaillent toutes trois au sin de la dynamique équipe du secrétariat du CFP Verdun, sont vivement encouragés par le directeur Alain Bourque, alors qu’ils ont accueilli depuis le 8 juin, professeurs et élèves de l’option coiffure et esthétique dans leurs locaux de la rue Galt. Jusqu’à maintenant, ces cours étaient offerts à l’ÉSMR.

Une animatrice guerrière parmi les hommes à CKVL L’histoire de cette institution radiophonique québécoise, qui porte le nom de Tony Langelier, vous est racontée au travers de tous ses dirigeants, animateurs, artistes, techniciens et publicitaires qui, de près ou de loin, ont participé et ont forgé la légende de sa station de radio CKVL sur la rue Gordon à Verdun. Livre disponible à la Librairie de Verdun.

Place aux concerts d’été à ND7D Alain Laroche, Laurent Dugas et le curé Laurent Ravenda, qui officie à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, vous invitent aux concerts des Mercredis en Musique à Verdun, présentés gratuitement jusqu’au 30 août. Profitez-en pour visiter de nombreux nouveaux commerces sur la Promenade Wellington piétonne depuis le 5 juin.

Maman et grand-maman pour la première fois La verdunoise Yanne Mbome a profité de la messe du dimanche matin à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, en compagnie de sa mère Madeleine Meyo, pour présenter devant les fidèles réunis, sa fille Anne-Sarah née le 6 mai.

4e exposition de L’Art à l’île! Liette Monat et la photographe Carole Pelletier ont profité de la récente rencontre du Club Rendez Vous d’affaires île-des-Sœurs pour faire la promotion de la 4e édition de l’exposition l’Art à l’île. Un rendez-vous annuel qui réunira 17 peintres locaux, les 19, 20 et 21 octobre, dans la salle de montre du concessionnaires Gravel Chevrolet.

Le temps de saluer Ghislain Simard! Saviez-vous que Ghislain Simard, que vous croisez plusieurs fois par semaine à nettoyer la rue Wellington de long en large, est le 16e enfant d’une famille de vingt qui sont nés à Chicoutimi? À 80 ans, M. Simard a trouvé la plus grande façon de servir la population et c’est de se tenir en forme pour ramasser mégots et détritus. M. Simard, Verdun vous aime! Et vous êtes un superbe modèle pour la relève verdunoise.

Aussi exigeant qu’éprouvant! Parlez-en à l’Ukrainienne d’origine Liliia Kunpan, qui gère depuis trois ans, à raison de six jours par semaine, le restaurant Basilico Pizza & Pasta dans le quartier de l’île-des-Sœurs. Tout un choix de vie de travailler tous les jours dans la restauration.