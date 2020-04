Mettre l’épaule à la roue

Secoué par la tragédie dans les Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), le député de Marquette, Enrico Ciccone, apporte son aide bénévolement à la résidence Nazaire-Piché de Lachine. Il a convaincu des membres de son équipe, de l’arrondissement et d’autres anciens joueurs de hockey, comme Georges Laraque et Gilbert Delorme, de faire de même.

L’élu s’occupera d’appeler les familles, de nourrir les résidents et de faire la lessive, nécessitant une formation d’environ deux jours avec la Croix-Rouge. «On parle beaucoup ces jours-ci, mais l’important, c’est d’agir», soutient M. Ciccone.

Le Libéral s’impliquera «tant que ce sera nécessaire» et en fonction de son emploi du temps puisqu’il maintiendra ses fonctions de député. Ces derniers jours, il communique fréquemment avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) et d’autres intervenants politiques afin d’en apprendre plus sur la tragédie de la Maison Herron.

«Au Québec, en 2020, ce genre de choses ne devraient jamais arriver. Ça m’a fait l’effet d’un coup de pelle en plein visage. Je l’ai pris personnel, j’étais outré», témoigne-t-il.

Depuis le début de son mandat, il assure avoir toujours été en contact avec les CHSLD de son territoire. Il avait profité d’une visite de la résidence Herron en novembre pour s’adresser à plusieurs membres du personnel.

«C’est sûr que tu ne vois pas la paperasse, précise-t-il. Tu veux tout prévoir, tout prévenir en travaillant en amont, mais à moment donné, le travail doit être fait sur le terrain aussi.»

En attendant le résultat des trois enquêtes en cours, le député demande aux citoyens de sa circonscription de s’impliquer. «Ce n’est pas tout le monde qui a besoin de mettre les pieds dans les CHSLD pour aider pendant la crise, plusieurs personnes et organismes ont aussi besoin d’aide», rappelle-t-il.

Sachant qu’il sera plus difficile pour les cultivateurs de faire appel à des travailleurs de l’étranger cet été, le député aimerait voir des jeunes de la circonscription prendre la relève.