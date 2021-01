Edgar Rouleau est satisfait du travail accompli

Pour la gestion de son administration durant la dernière année, le maire Edgar Rouleau s’accorde une note presque parfaite.

«Je pense que l’on mérite un 8, voire un 9 sur 10 pour nos efforts pour ralentir la propagation de la COVID-19. Il y a eu peu de cas ici, sauf dans les CHSLD», analyse le maire de Dorval.

La ville recense 403 cas depuis de la pandémie, soit 2123,3 par tranche de 100 000 résidents tandis que la moyenne de cas pour le grand Montréal est de 2939 par tranche de 100 000 résidents.

«La Santé publique a fait le tour des villes pour voir si elles respectaient les restrictions, et elle nous a remis un bulletin parfait», se félicite M. Rouleau.

Le système de location de livres «sans contact» de la bibliothèque Dorval leur a notamment valu des éloges de l’Institut. Les locataires ramènent des livres dans un sac, qu’un employé vient chercher. Les livres sont ensuite laissés en quarantaine pendant 48 heures.

«On a aussi installé plus de panneaux de plexiglas que demandé par la Santé publique. On voulait s’assurer que nos citoyens se sentent en sécurité», explique M. Rouleau.

Puisque les séances du conseil municipal se déroulent à huis clos, elles sont webdiffusées en direct depuis le mois d’octobre.

«Quand on a réalisé que la pandémie s’étirait, on a décidé d’offrir ce service aux citoyens, même si la demande pour cela était plutôt faible. On devait donner l’opportunité aux gens d’avoir plus rapidement la réponse à leurs questions», estime l’élu.

Dans le besoin

Un nombre record de personnes ont fait des demandes au service d’assistance communautaire de la Cité, se désole le maire.

«On a toujours offert de l’aide, mais maintenant, c’est devenu une portion importante de notre travail. Beaucoup de gens sont déprimés, ou ont tout simplement besoin de nourriture.»

À ce sujet, 125 paniers de Noël ont été distribués par Dorval. «Il ne faut pas oublier que les gens dans le besoin mangent 52 semaines par année. Nous avons besoin de la générosité des citoyens pendant toute l’année», soutient M. Rouleau.

Le service d’aide communautaire de Dorval a comme mission de fournir aux citoyens de l’information quant aux services offerts par les organismes locaux.

Repoussé en 2021

En raison de l’arrêt temporaire des travaux de construction, l’agrandissement de l’aréna de Dorval a été reporté à l’an prochain. Un contrat de 11,3 M$ a été octroyé à Laval MA2D Construction pour la réalisation des travaux, qui devraient se terminer en décembre 2021.

«Ce n’étaient pas des travaux pressants pour nous, alors on vit bien avec ce retard», commente M. Rouleau.

Au cours de l’année, quelque 14 M$ ont été investis dans des travaux de réparation de voirie et d’égouts et d’aqueduc. La voie et les trottoirs de l’avenue Lake, de la Place Bellwood et du boulevard Bouchard ont été réparés.