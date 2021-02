La Fondation québécoise du cancer souhaite amasser 6,5 M$ en 2021

Un objectif financier de 6,5 M$ pour l’année 2021 est convoité par la Fondation québécoise du cancer. Un montant nécessaire pour adapter diverses activités et services en version virtuelle, en plus de soutenir l’ouverture du plus important centre d’hébergement à Québec en mai 2021.

L’organisme a ouvert un cinquième établissement d’hôtellerie à Lévis contenant une soixantaine de lits, à l’automne. Le prochain établissement pourra recevoir jusqu’à 81 personnes.

Parmi les patients en attente d’un diagnostic, 72% ont affirmé qu’ils ressentaient de l’anxiété face à la possibilité de ne pas être soignés adéquatement en raison du contexte pandémique, selon les données de la fondation.

Une personne atteinte d’un cancer peut se voir refuser les traitements pour la maladie si elle contracte le virus de la COVID-19 afin d’assurer la sécurité des patients de l’ensemble du réseau. Elle devra alors s’isoler à la maison.

«C’est clair qu’il y a beaucoup d’anxiété pour les personnes atteintes de cancer, particulièrement en temps de pandémie, alors que leur système immunitaire est plus à risque», commente le directeur général de la fondation, Marco Décelles.

L’organisme a transféré une grande partie de ses activités et services au virtuel. Il offre, entre autres, des séances d’art-thérapie, de kinésiologie et de yoga. La fondation a également mis en ligne une bibliothèque virtuelle regroupant plus de 2200 ressources documentaires sur le cancer.

«La popularité de ses activités témoigne de leur pertinence, et c’est pour ça qu’on doit se retrousser les manches et atteindre notre objectif de 6,5 M$ pour répondre aux besoins de nos membres», poursuit M. Décelles.

Près de 57 000 Québécois sont touchés par un cancer annuellement.