Élections fédérales: Jude Bazelais, candidat conservateur dans Dorval-Lachine-LaSalle

Jude Bazelais est l’un des candidats du Parti conservateur du Canada (PCC) d’Erin O’Toole dans la course électorale fédérale . Il souhaite se faire élire dans la circonscription Dorval—Lachine—LaSalle.

Originaire d’Haïti, l’agent d’aide socio-économique pour le gouvernement du Québec dit se lancer en politique afin de mieux servir les citoyens.

«C’est bien de servir en aval, mais il faut aussi prendre une place à la table de décision afin de pouvoir aider en amont», soutient M. Bazelais.

Enjeux

La pollution sonore causée par les avions et affectant les résidents à proximité de l’aéroport de Montréal est une situation qui préoccupe particulièrement le candidat.

«C’est un problème qui perturbe la paix d’esprit, la santé mentale et [qui entraîne] d’autres conditions chroniques», rapporte-t-il. Il souhaite trouver un système d’insonorisation plus efficace ou modifier la trajectoire des avions lors des atterrissages et des décollages.

De plus, Jude Bazelais espère développer des solutions quant à l’analphabétisme informatique. La population devra se préparer à un monde postpandémique où la technologie jouera un rôle plus important dans nos vies, selon le conservateur.

Finalement, le manque de services de proximité et de foyers destinés aux personnes aînées est également un sujet qui l’interpelle.

Arrivée au Canada

Le candidat a connu plusieurs difficultés en arrivant d’Haïti, notamment sur le plan professionnel.

«Dans mon pays d’origine, j’étais chef comptable de deux entreprises. Je pensais que je pouvais facilement trouver un emploi similaire, mais ce n’était pas le cas», rapporte-t-il. Il a donc poursuivi ses études en gestion d’entreprises aux HEC Montréal.

En dehors de la vie politique et professionnelle, Jude Bazelais est père d’une famille reconstituée de quatre enfants. Il adore danser et a déjà fait partie d’un groupe de musique.