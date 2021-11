Brancher les étudiants du Cégep André-Laurendeau

Le directeur du Service des technologies de l’information, Mathieu Desrosiers ainsi que les employés Wendy Florence et Vanessa Ledoux étaient fiers d’inaugurer le nouveau centre.

Le Cégep André-Laurendeau offre désormais un soutien informatique accessible en temps réel à son personnel et à ses étudiants avec son nouveau «Comptoir AL Internet».

Un peu comme les «Genius Bar» qu’on retrouve dans les magasins Apple, le Comptoir AL Internet propose aux utilisateurs le dépannage des problèmes courants: configuration de mot de passe, utilisation d’un logiciel en particulier, problème avec un écran, connexion au réseau, etc.

«Nous sommes dépendants de la technologie et lorsque cette dernière ne fonctionne pas, nous sommes dépourvus. C’est pour cette raison qu’il était primordial pour nous d’offrir un service en continu et, surtout, rapide pour aider l’ensemble de la communauté andré-laurendienne», explique le directeur du Service des technologies de l’information, Mathieu Desrosiers.

Le personnel et les étudiants peuvent se présenter au comptoir, sans rendez-vous, avec leur matériel, tous les jours de la semaine entre 8h30 et 18h30, et même pendant l’heure du dîner.

Inauguré en 1968, le Cégep André-Laurendeau est un établissement d’enseignement supérieur public et francophone qui accueille près de 4000 étudiants.