Les artistes de LaSalle exposent au Salon du printemps 2022

Le Centre culturel et communautaire Henri Lemieux se prépare à accueillir dans sa Galerie Les Trois C les œuvres des membres de l’Association des Artistes de LaSalle avec son Salon de printemps 2022 qui aura lieu du 7 au 21 avril.

L’Association des Artistes de LaSalle regroupe une diversité de créateurs dont les médiums touchent tout autant la peinture, la sculpture, le dessin ou la gravure. Les artistes membres ont des niveaux variés, et ne sont pas tous professionnels, pour faire partie de l’association, seule la passion de l’art est requise.

Chaque année l’association présente des œuvres de plusieurs de ses membres lors des salons saisonniers, qui se déroulent généralement au printemps et à l’automne. Le Salon du printemps 2021 avait d’ailleurs permis de souligner les 40 ans du regroupement d’artistes, en présentant, en plus des œuvres des artistes, des compositions collectives sous forme de gravure et d’art postal.

Cette année, plusieurs créateurs seront sélectionnés par un jury de trois artistes indépendants de l’association afin d’avoir la possibilité de voir son travail exposé dans la Galerie C du Centre Henri Lemieux. La maîtrise de la technique de l’œuvre, l’originalité et la valeur esthétique seront évaluées.

La délibération du jury se tiendra deux jours avant le vernissage, soit le 5 avril, il décernera également des prix et des mentions d’honneur. Les visiteurs amateurs d’art pourront par la suite, le 7 avril, venir découvrir gratuitement les œuvres sélectionnées dans l’espace d’exposition.