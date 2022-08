Alors que son concert avait été annulé en juin dernier à cause du mauvais temps, la chanteuse Hanorah sera de retour le 24 août prochain à 19h au Parc Marie-Claire Kirkland Casgrain à LaSalle.

La jeune chanteuse soul anglo-montréalaise, qui dénonce à travers la musique et la poésie les agressions sexuelles commises envers les femmes, a sorti un nouveau titre « If life were a movie » le 20 mai dernier.