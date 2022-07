Le retour des navettes autonomes sur la Plaza Saint-Hubert

Rosemont-La Petite-Patrie annonce le grand retour des navettes autonomes de la Plaza Saint-Hubert.

Après une première apparition qui s’est avérée être un succès en automne 2021, l’arrondissement réédite l’expérience cet été. Il sera possible de prendre ces navettes 5 jours par semaine, le mercredi de 11h à 17h, le jeudi et le vendredi de 11h à 19 h, et la fin de semaine de 11h à 17h, jusqu’au 1er septembre.

Six arrêts seront desservis le long du parcours de deux kilomètres avec les rues Saint-Hubert, Jean-Talon, Saint-André et Beaubien.

Cette deuxième phase du projet de navettes autonomes a été financée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et a pour objectif de poursuivre l’analyse de la cohabitation des navettes autonomes avec les autres usagers du réseau.

«Nous sommes fiers de ce projet, car il vient souligner le caractère avant-gardiste de la métropole en matière de technologies propres et d’innovations en électrification, d’autant plus qu’il cadre parfaitement avec notre plan Climat et notre Stratégie d’électrification des transports», a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif.

Lors de la première phase du projet, en automne dernier, les deux navettes ont été en opération pendant 33 jours et ont embarqué près de 600 passagers. Elles ont parcouru une distance totale de 835 km. Les véhicules peuvent atteindre une vitesse maximale de près de 18km/h.