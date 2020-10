La place des Fleurs de Macadam se profile

Dès la fin de l’année 2021, la place des Fleurs de Macadam dévoilera son nouveau visage. Plus d’arbres et plus de végétaux, ce nouvel espace public du Plateau-Mont-Royal situé sur le site d’une ancienne station-service aura aussi un rôle à jouer pour l’environnement.

La semaine dernière, l’arrondissement, la firme d’ingénierie Les Services EXP et la firme d’architecture de paysage NIP Paysage, ont présenté les détails des aménagements permanents sur la place des Fleurs de Macadam.

Ce projet, pour lequel le maire Luc Rabouin est «enthousiaste», est issu de plusieurs consultations citoyennes du secteur.

Depuis 2018, plusieurs aménagements temporaires ont vu le jour pour faire de ce site un lieu de rencontres.

L’emplacement était occupé par une station-service jusqu’en 2017. Dans les années 50, elle était tenue par le père de Jean-Pierre Ferland, auteur de la chanson Les Fleurs de Macadam, à qui on doit le nom de la place.

Jardin de pluie

Les travaux débuteront dès le printemps prochain pour se terminer à l’automne ou l’hiver 2021, informe Geneviève Quenneville, conseillère en aménagement urbain à la Ville de Montréal.

Au programme, la plantation d’arbres et de plantes, ainsi que l’installation de mobilier urbain, autour d’un Water square. La surface de la place sera élargie et entrainera la suppression de quelques places de stationnement sur les rues Boyer et de Mentana, précise Mme Mignault.

Ce Water square est une sorte de jardin de pluie, «pour gérer et traiter les eaux de ruissellement in situ», explique Mélanie Mignault, de NIP Paysage. Le principe de cette installation est ainsi de garder les eaux de pluie sur place plutôt que de les retrouver dans les égouts qui pourraient déborder et se déverser sur la voie publique.

L’espace central voué à récupérer les eaux de pluie par infiltration sera équipé de jets de bruines pour se rafraichir, de roches pour s’asseoir, grimper et se reposer.

Yves Pépin, des Services EXP précise rassure : la place des Fleurs de Macadam ne sera pas inondée toute l’année, cela varie en fonction des pluies. L’eau sera drainée dans les 48h après être tombée.

Financement

Le coût de cet espace n’a pas été dévoilé pour ne pas compromettre le processus d’appel d’offres. Le projet s’inscrit toutefois dans le plan décennal d’immobilisations de l’arrondissement, lequel prévoit en 2021 plus de 3M$ pour réaménager les infrastructures comme la place des Fleurs de Macadam.

L’arrondissement bénéficie d’une subvention de 409 500 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

En décembre 2019, l’arrondissement avait octroyé un contrat aux Services EXP à hauteur de plus de 500 000$ pour l’acquisition de services professionnels pour l’avant-projet.