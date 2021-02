Un album souvenir pour célébrer les 50 ans de l’école Jeanne-Mance

Quatre anciens étudiants de l’école secondaire Jeanne-Mance préparent un album souvenir afin de célébrer les 50 ans de l’établissement scolaire. Ils ont déjà réuni plusieurs personnes de différentes cohortes grâce aux réseaux sociaux, mais ils souhaitent en rejoindre encore plus.

En 2012, un groupe Facebook avait été créé par une ancienne étudiante ayant fréquenté la polyvalente dans les années 1970, Sonia Rebts, dans le but d’organiser une soirée de retrouvailles. La page a connu un franc succès dès le départ et est toujours active à ce jour. Elle compte plus de 1800 membres.

À lire aussi: Un jeune joueur de soccer du Plateau reçoit une bourse Transition écologique pour la Caisse Desjardins du Plateau

Au fil du temps, trois administrateurs, Monique Deslauriers Lafrance, Yvon Leduc et Marc Monette, qui ont tous étudié à Jeanne-Mance en même temps que Mme Rebts, se sont ajoutés au projet. La page est devenue un lieu de rassemblement pour les gens issus des cohortes de 1970 à 1990.

À l’automne 2020, deux versions numériques de l’album des finissants des quatre collègues, l’une en JPEG et l’autre en PDF, sont partagées sur la page Facebook des anciens. Après avoir obtenu un bon retour de la part des membres, les administrateurs ont décidé de numériser et de publier plusieurs autres albums, datant de 1977 à 2005.

Puisque la pandémie empêchait l’organisation d’un rassemblement, les quatre anciens de l’école secondaire Jeanne-Mance ont décidé de créer ensemble un album souvenir pour en fêter les 50 ans.

Le contenu

Dans un premier temps, l’album veut raconter l’histoire de l’école, mais aussi de ce qui est venu avant dans le quartier. À l’intersection des rues Rachel et de Bordeaux, dans le cœur du Plateau-Mont-Royal, se trouvait l’ancienne chapelle du Sacré-Cœur, une église, une caisse populaire ainsi qu’un collège des Jésuites avant que la polyvalente Jeanne-Mance n’y soit construite. Des photos des environs datant de cette époque seront incluses dans l’album.

«On a retrouvé des photos et des textes historiques concernant ce qui est venu avant l’école Jeanne-Mance. On ne peut parler de la polyvalente sans traiter de ce qui l’a précédé», mentionne M. Monette.

Ce projet a donc nécessité beaucoup de travail de recherche, partage-t-il.

Dans l’album souvenir, de nombreux thèmes seront abordés, dont la musique, le sport, les camps de croissance, les bals de finissants en plus d’une section rendant hommage aux disparus. De plus, les personnalités ayant étudié dans l’établissement, dont l’acteur Yanic Truesdale et le journaliste Yannick Marjot, seront mises de l’avant.

Plusieurs membres du groupe Facebook ont déjà envoyé des images avec lesquelles M. Monette et ses trois collègues ont créé des montages. Les anciens étudiants pourront donc se remémorer de bons souvenirs ou encore en découvrir plus sur l’école secondaire qu’ils ont fréquentée.

D’autre part, plus de 60 personnes ont déjà fait parvenir une photo de leur adolescence et une autre plus récente, accompagnées d’un court texte décrivant ce que l’école Jeanne-Mance représente pour eux. Toutefois, M. Monette souhaite interpeller encore plus d’anciens étudiants, dont ceux des dernières cohortes, et il espère pouvoir le faire entre autres grâce à cet article.

Parution

La parution d’une première édition de l’album est prévue pour mai. Si celle-ci est populaire et que plus d’anciens étudiants les contactent par la suite, une deuxième édition sera alors préparée. M. Monette aimerait aller chercher une subvention afin de pouvoir produire une version papier. Pour l’instant, seulement une version numérique est prévue.

Les anciens étudiants de l’école secondaire Jeanne-Mance qui aimeraient participer au projet peuvent se joindre au groupe Facebook Les anciens élèves de Jeanne-Mance.