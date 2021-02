Tuto: une plateforme d’apprentissage 100% vidéo pour les entreprises

Une nouvelle plateforme d’apprentissage virtuelle pour les entreprises et les ordres professionnels, Tuto, a récemment été lancée par l’entreprise du Plateau-Mont-Royal Centiva. Elle comble un besoin, alors qu’il est difficile d’offrir des formations durant la pandémie.

Avec cette plateforme, Centiva accompagne ses clients dans la création et la diffusion de capsules de formation selon leurs besoins.

Depuis quelques années déjà, Centiva travaille Re/Max Québec afin de créer des vidéos de formation. C’est à partir de cette collaboration qu’une plateforme d’apprentissage pour l’agence immobilière est née.

«Nous sommes très satisfaits de cette plateforme qui répond à tous nos besoins. Elle est facile d’utilisation, offre une esthétique au goût du jour et elle est très performante», affirme la directrice des communications et du marketing de Re/Max Québec, Jessica Lavoie.

En se basant sur ce succès, l’entreprise a bâti Tuto, dont le premier client a été l’Ordre des Chiropraticiens du Québec. Pour ces spécialistes, suivre des formations est essentiel pour conserver son permis de pratique. Cela posait un problème, puisque l’offre était limitée en raison de la pandémie. Centiva leur a donc proposé des capsules d’apprentissage sur mesure.

«Avec la pandémie de COVID-19, Tuto s’impose comme une solution adaptée, novatrice et durable pour les ordres professionnels et les entreprises qui ne peuvent actuellement assurer le déroulement de leurs journées de formation en présentiel», souligne son cofondateur, Félix Loiselle

En nombre

À l’heure actuelle, l’entreprise monte déjà des projets avec environ six ordres ainsi que des entreprises à travers le Québec comptant entre 500 et 2000 employés.

En intégrant sa plateforme dans le réseau Re/Max, qui compte plus de 4000 membres, Tuto a accumulé plus de 130 000 écoutes de vidéo de formation. De plus, 85% des utilisateurs ont complété au moins une formation depuis le début du programme. Au total, 112 capsules de formation y sont disponibles. En moyenne, chaque utilisateur a suivi 12 heures de formation.

Centiva existe depuis 2014. L’entreprise du Plateau est composée d’une équipe de développeurs, de stratèges, de designers et de gestionnaires. Celle-ci se concentre sur les stratégies numériques et l’optimisation des processus d’affaires. Elle se donne comme objectif de participer à l’accélération du virage technologique des entreprises locales en simplifiant et optimisant la gestion de leurs opérations.