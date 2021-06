La populaire rôtisserie Romados ferme ses portes après 27 ans

La populaire rôtisserie du Plateau-Mont-Royal Romados a récemment fermé ses portes définitivement après 27 ans d’activités. Les propriétaires de l’entreprise familiale en ont fait l’annonce le 10 juin par le biais d’un commentaire sous leur plus récente publication sur Facebook.

«Romados est définitivement fermé. Ce fut notre honneur de vous servir pendant plus de 2 décennies. Cette décision a été imposée à l’entreprise et non par choix», a rédigé l’administrateur de la page.

Par ailleurs, l’entreprise a averti ses 12 000 abonnés qu’elle ne serait plus active sur différents réseaux sociaux.

«Cette page et toutes les pages de réseaux sociaux ne sont plus surveillées. S’il vous plaît, ne laissez pas de commentaire ou de message. Nous ne sommes pas en mesure de répondre», mentionne Romados dans la section dédiée aux commentaires sous la même publication.

Le restaurant, situé à l’intersection des rues de Bullion et Rachel, s’est lancé en affaires en 1994. Les amateurs de poulet piri-piri et de cuisine portugaise attendaient avec impatience la réouverture du commerce avant le dévoilement de la triste nouvelle.

La rôtisserie était fermée depuis décembre en raison de la pandémie. Toutefois, Romados ne suivra pas le reste des restaurants de Montréal qui ont rouvert ou qui rouvriront bientôt leurs portes avec l’assouplissement des mesures sanitaires.

Réputation

À travers les années, Romados a réussi à se créer une très bonne réputation dans la ville. À une certaine époque, les clients fidèles faisaient la file pour obtenir leur commande.

En 2009, la famille a installé une nouvelle cuisine plus grande pour répondre au fort achalandage. Le restaurant est ainsi devenu le premier de la région à installer un système de filtration écologique réduisant considérablement la fumée et les émissions dans l’air. Plus de 300 poulets étaient alors grillés quotidiennement pour satisfaire la demande des clients.

Les Montréalais se souviendront de cette entreprise comme étant l’une des meilleures rôtisseries de la métropole pendant de nombreuses années.