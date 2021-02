Ludovic Ngaroussabaye veut miser sur la mobilité

En poste depuis le 11 janvier, le nouveau commissaire du développement économique de Montréal-Nord, Ludovic Ngaroussabaye, se dit prêt à travailler main dans la main avec les acteurs sociaux économiques du milieu.

Pourquoi vous investir à Montréal-Nord?

J’ai vu un gros potentiel économique. La position géographique est très intéressante, car elle est au croisement de plusieurs voies de transport majeures. Je crois que le secteur économique et commercial peut aller beaucoup plus loin avec le bon soutien. Aussi, et cet élément n’est pas à sous-estimer, la population du secteur y est dynamique.

Quelle est votre vision du développement économique au cours des prochains mois?

On est encore en pandémie alors on veut s’assurer que nos commerçants et entrepreneurs puissent survivre. On veut miser sur les infrastructures favorisant la mobilité comme le Service rapide par bus (SRB) pour bâtir un écosystème vivant et dynamique. Ce qui compte, c’est la vision que tous les acteurs et citoyens se sont donnés à travers le Plan collectif de développement économique de Montréal-Nord.

Quelles sont les priorités de ce plan que vous comptez suivre?

Il y en a cinq:

Stimuler l’emploi et améliorer l’insertion socioprofessionnelle des citoyens.

Accroître la compétitivité et l’attractivité économique du territoire.

Renforcer la dynamique de concertation et de cohésion.

Stimuler l’entrepreneuriat et la culture entrepreneuriale.

Soutenir les secteurs économiques prioritaires.

Quels sont les principaux défis que doivent affronter les entrepreneurs à Montréal-Nord?

Ils ont été très secoués par la pandémie. Je pense aux gens de la restauration pour qui ç’a été un choc continu. Les ressources sont plus difficiles à aller chercher, et ça, ça nous touche. Mais les gens veulent encore se lancer en affaires, j’ai déjà reçu plusieurs appels à cet effet.

Comment pensez-vous les épauler?

Nous travaillons présentement en collaboration avec la Corporation de développement économique (CDEC) de Montréal-Nord afin de permettre à nos entreprises de recevoir du financement. Il y a également le projet de revitalisation des artères commerciales (PRAC) qui va épauler entre autres les commerçants des rues Charleroi, Monselet, Fleury et du boulevard Pie-IX. Je souhaite rencontrer dans les prochaines semaines plusieurs autres acteurs autour du développement économique, une initiative qui favorise vraiment la collaboration à mes yeux.

Comment aimeriez-vous laisser votre marque auprès des citoyens de Montréal-Nord?

Moi, je ne me lance pas dans cela en super-héros. Je suis quelqu’un qui est très à l’écoute des commerçants et des entrepreneurs et je pense que je peux me démarquer à travers mon ouverture et mon esprit collaboratif. Il y a quelque chose à ne pas oublier, c’est que derrière le développement économique il y a aussi la création d’emplois et de ressources pour renforcer la vitalité de notre territoire. Je veux me concentrer sur ces aspects lors de mon mandat.

