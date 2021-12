Des organismes récompensés pour leur travail pendant la pandémie

Des certificats ont été remis à 28 organismes, en présence de la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, de représentants du CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal et de la Croix-Rouge.

La Table de quartier de Montréal-Nord tient à reconnaître le travail de près d’une trentaine d’organismes communautaires pendant la pandémie, dans un contexte de «sous-financement chronique» et d’«essoufflement».

Lors d’une soirée en présence des élus mercredi, des certificats de reconnaissance ont été remis aux organismes qui ont participé au plan d’action COVID-19 dans le quartier, notamment en formant des agents-relais, en distribuant des masques ou d’autre matériel de protection, ou encore en brisant l’isolement des aînés pendant les premières vagues de la pandémie.

La directrice générale de la Table de quartier, Hoda Essassi, explique que le but était de souligner le travail collectif réalisé avec le plan d’action COVID-19, qui a par la suite servi de modèle à d’autres quartiers montréalais et même au-delà.

«On n’est pas encore sortis de la pandémie, mais il y a un travail extraordinaire qui a été fait sur le terrain. On a réussi à faire de grandes choses en matière de sensibilisation et de dépistage. On voulait le souligner», a-t-elle dit en entrevue téléphonique au lendemain de l’événement.

Il y a un travail extraordinaire qui a été fait sur le terrain. Les organismes communautaires se sont très vite adaptés à la nouvelle réalité, dans un contexte d’essoufflement et de sous-financement chronique. Hoda Essassi, directrice générale de la Table de quartier de Montréal-Nord

Certificats de l’Assemblée nationale

La députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, a profité de l’occasion pour décerner des certificats de l’Assemblée nationale du Québec.

Elle rappelle que Montréal-Nord a été le quartier le plus touché par la COVID-19 au pays pendant la première vague.

«Le communautaire a été durement éprouvé, mais a réussi à se réinventer et à être au-devant des citoyens», a-t-elle déclaré en entrevue téléphonique.

Elle ajoute avoir elle-même vécu des « moments extrêmement forts » avec les gens des organismes communautaires au printemps 2020, notamment pour faire en sorte que l’arrondissement ait son centre de dépistage sans rendez-vous.

«Ils ont été des alliés dans toute la bataille de Montréal-Nord pour mettre en lumière une situation extrêmement inquiétante, pendant laquelle le gouvernement provincial n’a pas bougé assez vite.»