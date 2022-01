Nouvelle campagne de financement pour le Centre de pédiatrie sociale

Le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord lance une campagne de financement pour ouvrir un deuxième point de service dans l’ouest de l’arrondissement.

Après le succès de la guignolée du mois de décembre, le Centre sollicite les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord pour amasser 65 000$ supplémentaires.

«On a sollicité la population, mais on n’a pas sollicité directement les entreprises et les commerces de Montréal-Nord. On s’est dit qu’on pourrait se donner cet objectif pour ouvrir un deuxième point de service, un objectif qu’on a depuis des années», explique le président du conseil d’administration, Michel Lorange.

Il souligne que le centre rejoint pour l’instant les familles du secteur nord-est de Montréal-Nord, mais que celles de l’ouest du quartier n’ont pas accès aux services, bien qu’elles présentent des besoins similaires.

Le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord a ouvert ses portes en 2009, dans un logement de la Place Normandie, dans le nord-est du quartier.

En novembre dernier, il a ouvert un local supplémentaire sur le boulevard Léger, pour avoir plus d’espace pour soutenir les familles.

Pour faire un don: https://bit.ly/3qYHPhN