Souhaitant faire leur part pour les travailleurs de la santé, des producteurs de pommes de terre de Coteau-du-Lac, en Montérégie, ont fait un don de 500$ à la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore (FHGL).

Ne pouvant plus vendre aux usines de transformation du Québec en raison de la fermeture des salles à manger des restaurants et des hôtels, Jack Thomas et Ange-Marie Delforge se sont tournés vers la vente directe aux consommateurs des environs en aménageant un kiosque en libre-service.

«Nous avons des clients de Pointe-Claire, Pierrefonds et Kirland et nous voulions donner au suivant en ces moments difficiles. On voulait donner des pommes de terre à l’Hôpital du Lakeshore, mais ils ne sont pas équipés pour recevoir ce genre de denrées ni de les éplucher, donc nous avons fait un don en argent», indique Mme Delforge.

La FHGL a récemment lancé une campagne pour financer l’acquisition de matériel de protection individuel ainsi que de tablettes électroniques pour réduire les déplacements des médecins et accélérer les analyses d’imagerie médicale. L’objectif est d’amasser 350 000$.