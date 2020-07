Basée à Pointe-Claire, la chaîne de magasins de décor Bouclair a récemment lancé une collection de couvre-visages ajustables et réutilisables conçus au siège social de l’avenue Alston. Les bénéfices de la vente de ces masques seront remis aux organismes Youth Without Shelter et à la Fondation Marie-Vincent.

Ces deux organisations soutiennent les enfants et adolescents en difficulté en leur offrant des services et un refuge sécuritaire dans les moments les plus difficiles.

La décision de lancer cette collection de plus de 20 motifs originaux, colorés et ornés d’expressions québécoises, arrive au moment où le port du masque est devenu obligatoire dans les transports en commun et le sera dès ce week-end dans tous les lieux publics fermés.

Tous les modèles de masques de la chaîne de magasins de décor Bouclair sont fabriqués en polyester à l’extérieur et en coton à l’intérieur. Il est par ailleurs possible d’y ajouter un filtre à charbon.

Les masques fabriqués en Chine se détaillent environ 6$.