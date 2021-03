Un nouveau site de vaccination à Dollard-des-Ormeaux

Une nouvelle clinique de vaccination contre le COVID-19 a ouvert ses portes à Dollard-des-Ormeaux.

Des résidents de 65 ans et plus ont déjà commencé à recevoir leur première dose, le jeudi 25 mars.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île a installé le site d’inoculation au Centre civique, au 12001 boulevard de Salaberry. «L’Ouest-de-l’Île est un territoire assez large, et la volonté est de se rapprocher le plus possible des communautés», assure la superviseure du site, Dashka Coupet. La dose de 0,3 mL du vaccin Pfizer est administrée dans la salle de banquet du centre communautaire.

C’est un milieu fréquenté et connu des résidents. Plusieurs de ces derniers expriment leur satisfaction quant à l’ouverture de ce quatrième site de l’Ouest-de-l ’Ile. La proximité a raccourci le trajet, et a réduit le temps d’attente pour avoir un rendez-vous. Si la joie est palpable, ils restent prévoyants, préférant patienter avant de visiter leurs proches.

Choix expérimenté

Les élus de Pierrefonds et de Dollard-des-Ormeaux étaient présents à l’ouverture. «On se sent très chanceux, parce que ça va servir notre population, en plus de celle à Pierrefonds, Roxboro, Île-Bizard, etcetera» a affirmé le maire de Dollard-des-Ormeaux, Alex Bottausci. Le dispositif se situe dans une section du bâtiment déconnectée des autres.

«L’espace sera toujours indépendant. Il n’y aura pas de contaminations entre une aile et l’autre. En plus, on a beaucoup d’espace pour stationner. On a un avantage comme site», a ajouté Bottausci.

Dix à onze plages horaires sont offertes quotidiennement, pour une moyenne de 48 injections par heure. Les murs de la piste de danse connaissent les seringues. L’endroit a servi à l’administration du vaccin contre l’influenza en octobre dernier.

L’aire d’injection est accessible par l’entrée numéro cinq, ouvrant sur l’espace de stationnement. Des agents de la firme Gardaworld sont sur place pour veiller à l’ordre et la sécurité.

Une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite se trouve à côté des quelques marches menant à la pièce principale. Après vérification de leur réservation et de leurs antécédents médicaux, les patients s’assoient dans la zone d’attente en traversant le couloir, avant de se voir administrer la piqûre.

Après 15 minutes d’observation suivant l’administration du sérum, ils quittent les lieux par le corridor d’une sortie connexe.

Le gouvernement du Québec projette que d’ici la fête nationale du 24 juin, toute personne souhaitant être vaccinée aura sa première injection.

480

C’est le nombre d’injections maximal prévu par jour.

Ils ont dit

«Je vais essayer de penser que je ne suis pas déjà immunisée. Toujours être protégée. Après le deuxième, je pars en vacances !»

-Carmen

«Personne ne visitera. J’ai mes enfants et mes petits-enfants, je ne les ai pas vus depuis un an. Pas de voyages pour aller les voir.»

-Rosanna

«Je ne vois pas ça comme une occasion de célébrer. C’est encore très présent. La journée que ce n’est plus là, je ne pense pas qu’on va voir ça sous peu, mais c’est un bon pas devant»

-Marc-André

«J’aimerais aller voir la famille dans le bas du fleuve, mais avec ce qui se passe présentement, on va patienter, on va être sage.»

-Louise.