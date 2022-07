Pédaler dans l’Ouest-de-l’Île

L’Ouest-de-l’Île est un vaste territoire qui regorge de pistes cyclables permettant de pédaler dans des espaces naturels, des abords de l’eau, et des villes et arrondissements du secteur.

C’est l’été, il fait beau et le soleil est au rendez-vous. Vous n’avez qu’une envie: enfourcher votre vélo et pédaler au gré des chemins. L’Ouest-de-l’Île est l’endroit idéal pour vous. Si vous êtes plutôt d’humeur à explorer la nature, l’Arboretum Morgan et le parc-nature du Cap-Saint-Jacques possèdent tous deux plusieurs pistes accessibles aux cyclistes.

Vous pouvez passer par le parc-nature du Bois-de-Liesse, qui offre 7 km de sentiers accessibles pour les cyclistes. Ce trajet vous permettra de passer à la fois par la forêt et aux abords de la rivière des Prairies, qui borde le parc. Après avoir passé le parc, vous pouvez continuer votre visite en traversant Dollard-des-Ormeaux. Un petit détour vous permet de profiter du parc du Centenaire, qui possède un petit lac. En continuant près du boulevard De Salaberry, vous sillonnerez l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro avant de finir au parc-nature de l’Anse-à-l’Orme, qui dispose de quelques installations pour un pique-nique bien mérité.

Un peu plus loin vers l’ouest, une autre piste cyclable vous permet de découvrir Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue.

Si vous souhaitez faire un trajet qui longe le bord de l’eau, il est possible de suivre la route verte, qui longe le fleuve Saint-Laurent puis le lac Saint-Louis, du centre de Montréal jusqu’au bout de Sainte-Anne-de-Bellevue. Profitez-en pour faire un petit arrêt au village de Pointe-Claire, et allez jeter un coup d’œil au moulin à vent situé au bout de la presqu’île de Pointe-Claire.

Une autre piste cyclable vous permet de passer plus au centre de la ville de Pointe-Claire, de la gare Valois jusqu’à la gare Beaurepaire à Beaconsfield. Cette dernière vous donne l’occasion de découvrir plusieurs parcs de l’Ouest-de-l’Île, comme le parc naturel Terra-Cotta, les jardins commémoratifs Lakeview, tous deux à Pointe-Claire, ou la forêt Angell Woods, à Beaconsfield.

Découvrir le patrimoine de l’Ouest-de-l’Île

Si être plutôt d’humeur à découvrir les sites architecturaux marquants du secteur, vous pouvez profiter du circuit patrimonial de l’Ouest-de-l’Île. Ce circuit de 70 km démarre au parc du Millénium à Dorval, avant de se diriger vers le centre-ville de Pointe-Claire, Beaconsfield, Baie-D’Urfé, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville, Pierrefonds, Sainte-Geneviève et L’Île-Bizard.

Visiter L’Île-Bizard à vélo

L’Île-Bizard est sillonnée de pistes cyclables qui permettent de traverser l’endroit. Il vous est d’abord possible de faire le tour de l’île grâce à une voie cyclable sur la rue Cherrier, la montée Wilson, le chemin du Bord-du-Lac et le chemin Dutour. Pour profiter de la nature, vous pouvez également pédaler dans plusieurs sentiers du parc-nature du Bois-de-L’Île-Bizard.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.