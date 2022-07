Une consultation publique sur un projet immobilier à Pierrefonds

Une consultation publique écrite et en ligne est en cours à Pierrefonds-Roxboro, jusqu’au 26 juillet, sur le projet de construction d’un bâtiment de six étages et de 111 logements qui dérogent sur certains points à la réglementation de l’arrondissement.

Les citoyens de Pierrefonds-Roxboro peuvent dès à présent se rendre sur le site de l’arrondissement, afin d’exprimer leur opinion sur le projet d’immeuble situé à l’angle des boulevards Gouin Ouest et Sunnybrooke.

Ce projet du groupe Quorum vise à construire une bâtisse mixte, majoritairement résidentielle, de plus d’une centaine de logements. Selon la description disponible sur le site de l’arrondissement, «ce projet marquera le début de la transformation de ce secteur commercial en milieu de vie de type TOD», c’est-à-dire en milieu de vie avec une haute densité de résidents qui peuvent avoir accès facilement à des transports. L’immeuble prévoit par ailleurs de se situer pas loin d’une future station du REM.

Pour pouvoir aboutir, le projet doit d’abord obtenir des dérogations de l’arrondissement sur plusieurs points non conformes à la réglementation. Cela comprend la hauteur, qui est de six étages au lieu du maximum de trois; la densité, supérieure à la limite prévue; les marges avant et arrière qui sont respectivement de trois mètres au lieu du minimum de six, et de six mètres au lieu du minimum de neuf.

L’avis des citoyens

La consultation publique est divisée en quatre catégories. Les citoyens sont invités à donner leur opinion à propos du site du projet et de l’usage proposé, du bâtiment, de l’intégration du projet dans son milieu, et des aménagements extérieurs.

Les résidents peuvent indiquer s’ils sont totalement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord et totalement en désaccord. Il est également possible de laisser un commentaire à l’arrondissement.

Une fois la consultation publique terminée, le 26 juillet prochain, l’arrondissement évaluera les prochaines étapes à faire, en fonction des commentaires des résidents.