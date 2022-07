Appel de candidatures pour le comité jeunesse de Pointe-Claire

Les jeunes Pointe-Clairais qui souhaiteraient s’impliquer au sein de la vie municipale ont jusqu’au 10 septembre pour poser leur candidature en vue de siéger au comité consultatif de Pointe-Claire de janvier 2023 à août 2024.

Depuis 2018, une dizaine de jeunes siègent chaque année au comité consultatif jeunesse de la Ville de Pointe-Claire, afin de travailler sur des projets, et de présenter des recommandations pour bonifier les activités jeunesse, devant le conseil municipal. Les jeunes reçoivent le soutien d’un membre du conseil municipal, d’un membre du personnel de la Ville et d’une personne représentant le milieu scolaire.

Cette année, le mandat est de 20 mois, contrairement aux 12 mois habituels, en raison d’une transition dans le calendrier du comité.

Pour pouvoir poser sa candidature, il faut être âgé de 14 à 21 ans, être un résident de Pointe-Claire et parler l’anglais et le français. Les jeunes devront être disponibles une fois par semaine pour les rencontres hebdomadaires qui auront lieu le mercredi. Il est conseillé aux candidats d’être particulièrement motivés et impliqués dans la communauté pour pouvoir siéger au comité.

Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site de la Ville de Pointe-Claire, dans la section Emplois, afin d’envoyer leur candidature, le 10 septembre à 16h au plus tard.