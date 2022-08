D’importants travaux routiers dans l’ouest de l’Île

Les automobilistes qui se déplacent dans l’ouest de l’île de Montréal devront redoubler de prudence cet automne, car plusieurs travaux routiers risquent de mettre leur patience à l’épreuve.

Parmi les principaux chantiers exécutés par le ministère des Transports du Québec, celui de l’Autoroute 20 à l’échangeur des Sources semble le plus considérable. Se déroulant de septembre 2022 jusqu’à 2024, ils entraîneront la fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 20, en direction ouest, vers le boulevard des Sources. De plus, il y aura fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 20, en direction est, vers le boulevard des Sources plus tard cet automne.

Sur l’Autoroute 40 les travaux se feront entre l’échangeur Côte-de-Liesse et le boulevard Provencher. Jusqu’à la fin de l’automne 2022, des fermetures complètes de l’autoroute auront lieu dans l’une ou l’autre des directions, le soir, la nuit ou la fin de semaine.

Du côté de l’autoroute 13, c’est le tunnel de Liesse qui sera visé par les travaux. Jusqu’en décembre 2022, il y aura déviation et réduction de la largeur des voies et de la circulation à contresens. Des fermetures partielles ou complètes sont prévues les soirs, la nuit ou la fin de semaine. À noter également les fermetures complètes de bretelles dans l’échangeur des autoroutes 13 et 520.

Chantiers de la Ville de Montréal

Les trois plus importants chantiers de la Ville de Montréal se retrouvent sur les boulevards Henri-Bourassa, Laurentien et Marcel-Laurin.

Le boulevard Henri-Bourassa, entre le boulevard Pitfield et l’avenue Félix-Leclerc, sera fermé partiellement jusqu’en juillet 2023. Des travaux de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation y auront lieu.

Les travaux en cours sur le boulevard Laurentien et la rue Lachapelle se poursuivront jusqu’au printemps 2023. Le maintien d’une voie sur le boulevard Laurentien, entre les rues Émile-Nelligan Nord et Émile-Nelligan Sud se poursuivra jusqu’à la fin de septembre.

Finalement, sur le boulevard Laurin, dans le secteur de la gare Bois-Franc, les travaux sur le pont d’étagement ferroviaire entraîneront des fermetures partielles sur le boulevard Laurin jusqu’en avril.