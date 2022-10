Une enfant happée par un automobiliste à Dollard-des-Ormeaux

Une adulte et une enfant, qu’elle tenait par la main, ont toutes deux été happées par un automobiliste qui ne s’est pas arrêté à l’intersection piétonne qu’elles traversaient, à Dollard-des-Ormeaux.

L’incident, qui a été capté par caméra-témoin, fait l’objet de vidéo qui circule actuellement sur internet, notamment sur Facebook et Reddit. Selon la personne qui a publié la vidéo sur Facebook, l’accident s’est produit au coin Hyman et Forest le 29 septembre à 5h45.

Sur celle-ci, on peut voir les deux piétonnes traverser la route ainsi qu’un VUS noir s’approcher de l’intersection. Même s’il manœuvre lentement, le VUS ne s’arrête simplement pas avant le passage piétonnier et heurte l’adulte et l’enfant qui y marchent. Elles sont propulsées au sol. Le VUS s’arrête et quelques secondes plus tard, le conducteur en sort, puis la vidéo se termine.

Les seules informations que le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) a pu nous donner d’information au sujet de l’événement sont le fait que les victimes n’ont pas eu à se rendre à l’hôpital et que jusqu’à maintenant, aucune accusation criminelle n’a été portée.

Toutefois, selon le Centre d’études sur le trauma de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, même sans blessures physiques, une personne peut avoir un choc psychologique après un accident de la route.

Piétons Québec, un organisme pour la protection des piétons, témoigne à ce sujet que «Pour protéger les piétons, il faut augmenter l’attention des automobilistes et en réduisant la vitesse. La meilleure façon de faire ça, c’est par l’aménagement, notamment de chicanes, de dos d’âne ou de passages piétonniers surélevés». Sur les routes du Québec, les VUS sont deux fois plus souvent impliqués dans des accidents avec des piétons qu’une voiture. Dans ces accidents, 10,6% du temps, le piéton en ressort gravement blessé. Comparativement, c’est 6,7% du temps lorsqu’un VUS n’est pas impliqué dans un accident entre voiture et piéton.