Réalité virtuelle: presque comme si vous y étiez

À défaut de ne pas pouvoir sortir pour se divertir, le Centre Phi du Vieux-Montréal propose une activité de réalité virtuelle pour toute la famille. Avec VR To Go, vous pourrez voyager partout à travers le monde dans le confort de votre salon.

«C’est une idée qu’on n’avait pas dans nos tiroirs avant que la pandémie nous frappe, admet la responsable de la programmation au Centre Phi, Myriam Achard. On voulait offrir la possibilité aux gens qui nous suivent de faire de la réalité virtuelle (RV) chez eux.»

Au programme, une vaste sélection de courts métrages documentaires, de films d’animation et de découvertes pour toute la famille, le tout en 3D.

Comme la location est d’une durée de 48 heures, VR To Go donne la chance de visionner plus d’un film et d’être vu par toute la famille, bien que cette activité soit recommandée pour les personnes de 13 ans et plus.

L’appareil est facile à utiliser. La personne qui porte le casque peut contrôler ce qu’elle voit avec le regard. Il n’est donc pas nécessaire d’installer une application, d’avoir une manette ou un ordinateur. Un clavardage en ligne est disponible sur le site Web du Centre Phi en cas de problèmes, cinq jours sur sept.

«On s’est mis à la place de quelqu’un qui n’avait jamais fait de réalité virtuelle. Il fallait que ce soit user friendly», dit Mme Achard.

Un document explicatif accompagne le casque livré à la maison, notamment pour expliquer comment ajuster le volume et les sangles.

En plus de louer des casques de RV, le Centre Phi propose également différentes activités en ligne, comme des visites virtuelles d’expositions.

Engouement

Avec la fermeture des salles de spectacles, de cinéma et des musées en mars, l’engouement pour le projet a été immédiat. En moins de 24 heures, tous les casques de RV étaient loués pour le premier mois.

Depuis, environ 75 exemplaires du modèle Oculus Go, le prototype complètement autonome où le contenu de plus de deux heures a déjà été téléchargé, sont prêtés et livrés par le centre d’art de la rue Saint-Paul Ouest.

«Même quand on va avoir le droit de rouvrir nos portes, on va continuer à les offrir. On l’a fait l’été dernier quand on était ouvert au public. C’est un projet qui est là pour rester», explique Mme Achard.

Les boutiques ont aussi noté un intérêt marqué pour les équipements de réalité virtuelle, notamment Best Buy. Chez Walmart, on constate une hausse des achats en ligne dans les catégories de l’électronique, comme les casques d’ordinateurs, de jeux vidéo et d’activités familiales.

Explorer

Deux programmations sont offertes par le Centre Phi. La première, intitulée Découvrir le monde, propose des expéditions partout à travers la planète et même dans l’espace. L’autre option à la disponibilité des utilisateurs est Récits imaginaires, dans laquelle on plonge dans l’univers des films d’animation.

La plupart du contenu est en anglais ou sans paroles.

D’autres entreprises offrent des productions visuelles qui permettent d’explorer différentes thématiques. C’est le cas des Studios Félix & Paul, qui propose une programmation variée. L’entreprise sherbrookoise primée d’un Emmy a notamment réalisé une visite guidée par Barack et Michelle Obama à l’intérieur de la Maison-Blanche. Des spectacles comme ceux du Cirque du Soleil ou une intrusion dans l’entraînement du joueur de basketball des Lakers de Los Angeles, LeBron James, sont également parmi les projections disponibles.

Suggestions

Centre phi

Everest

Une aventure immersive de 10 minutes sur le plus haut sommet du monde réalisée par Jonathan Griffith en 2019. On suit la performance d’un sherpa qui grimpe pour la deuxième fois sans bombonne d’oxygène.

The Real Thing

Ce documentaire français de 16 minutes avec sous-titres vous offre de voyager de Londres à Venise, sans quitter la Chine.

Daughters of Chibok

Documentaire de 11 minutes produit et réalisé par Joel ‘Kachi Benson, relatant les événements de 2014 au Nigeria. Il aborde les conséquences de l’enlèvement et explore les questions universelles du genre et de l’éducation.

Gymnasia

Une animation canadienne de 7 minutes sans dialogue créée par Chris Lavis et Maciek Szczerbowski, produite par l’ONF ainsi que les Studios Félix & Paul. On nous plonge dans un rêve aux fantômes éphémères dans une école abandonnée aux échos d’enfants qui jouent, qui étudient ou qui chantent.

Studios Félix & Paul

Alegría – A Spark of Light

Un film de 14 minutes des performances d’acrobates tirés du spectacle créé en 1994 à Montréal.

The People’s House

Visite guidée de l’intérieur de la Maison-Blanche en compagnie de Barack et Michelle Obama.

Miyubi

Comédie de 40 minutes réalisée par Félix Lajeunesse et Paul Raphaël. Le film raconte l’histoire d’un jouet japonais, incarné par le spectateur, donné à un garçon habitant une banlieue américaine en 1982.

Space Explorers

Des premiers pas sur la Lune à la Station spatiale internationale (ISS), la série de courts métrages nous offre une exploration de l’espace qui met en lumière les ambitions de l’Homme à vouloir comprendre notre planète, l’Univers et nos origines. Une réalisation de Félix Lajeunesse et Paul Raphaël.

Jurassic World: Apatosaurus

Côtoyez les dinosaures comme jamais auparavant dans cet univers préhistorique réalisé en collaboration avec Universal Studios.