Programmation de pièces de théâtre pour les jeunes au Théâtre Outremont

Le Théâtre Outremont est aussi un espace d’accueil pour les enfants et les familles. Pour sa saison 2021-2022, 16 spectacles destinés à un jeune public sont au programme. On y retrouve des représentations musicales, des histoires proches du conte et des marionnettes.

Tous les moyens sont bons pour s’échapper, le temps d’un instant, dans un autre monde. Pour les plus jeunes (et les plus vieux), le théâtre permet de se laisser emporter dans une histoire.

Pour sa nouvelle saison, le Théâtre Outremont a sélectionné plusieurs spectacles qui se dérouleront au courant de 2021 et 2022. Ces derniers sont offerts à prix réduit, et les places sont gratuites pour le 3e enfant d’une même famille.

Des marionnettes sont incluses dans plusieurs représentations. C’est le cas par exemple dans Le vieil homme et la rivière, joué le 7 novembre, qui raconte l’histoire d’un vieil homme dont le quotidien est bouleversé par la rencontre d’une créature fantastique.

La musique se mêle aussi au théâtre dans Chante Edmond, présenté le 21 octobre, qui suit un jeune homme désirant être chanteur. Ou encore dans Le Trésor, qui aura lieu les 27 et 28 décembre, et dont l’histoire suit un frère et une sœur dans leur rêverie, avec comme accompagnement musical des classiques de la chanson québécoise. Enfin, plusieurs pièces s’approprient le conte, comme Petite Sorcière — solo, dans laquelle la comédienne Maude Desrosiers donne vie à des personnages d’une fable. La représentation se tiendra le 20 février 2022.