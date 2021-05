La communauté de RDP et la générosité dans le cœur

Joseph Macciagodena est un résident de Rivière-des-Prairies âgé de 31 ans. Depuis son adolescence il donne de son temps pour la communauté et surtout au profit des autres. Il a foi en lui, foi en Dieu, et c’est en partie grâce à ça qu’il en est là aujourd’hui. Portrait d’un homme dévoué et engagé.

Le jeune Joe, de son surnom, s’est taillé une certaine réputation au sein du quartier de Rivière-des-Prairies et de la paroisse Maria Auxiliatrice. Depuis presque 12 ans, ses initiatives communautaires et caritatives ont toujours soulevé des vagues de générosité.

Qu’il s’agisse de ses actions avec la jeunesse au sein de l’organisme Don Bosco, ou encore de son implication au cœur de la paroisse, Joseph mobilise 100% de son temps disponible et de son énergie. « Je veux donner mon temps pour mon prochain. C’est quelque chose qui a toujours été en moi. Ça coule dans mes veines. »

De l’énergie, il en a revendre dit-il en rigolant. Il est né comme ça et veut la mettre au profit de ceux qui en ont besoin. Il a espoir de développer du leadership et un esprit positif chez ces jeunes de 20 à 25 ans qu’il côtoie au quotidien. « Ces jeunes m’inspirent et je veux leur montrer comment j’étais inspiré à leur âge et que l’on peut réussir dans la vie si l’on croit en soi ! »

La foi

Le catholicisme lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. La plus belle chose qui lui soit arrivé, est le fait d’avoir appris à être courageux et de ne pas avoir peur, affirme le jeune homme.

Joseph reconnaît aussi le rôle important des paroissiens dans sa vie. « J’ai intégré le groupe Challenge en 2014, et c’est à ce moment-là que j’ai pris conscience de beaucoup de choses. Cela m’a poussé à vouloir faire de belles choses avec les jeunes. »

Cette période de vie l’a changé voire bouleversé. Il est désormais encore plus déterminé à faire le bien autour de lui.

C’est en 2016, quand il met les pieds dans l’organisme de Don Bosco, que sa vie va basculer.

Grand coeur

Sa foi en Don Bosco (l’homme de religion), l’a toujours guidée dans sa vie. « Il a comme été un exemple à suivre pour moi. Un grand homme qui me guide spirituellement.»

Depuis 12 ans et à chaque année, M. Macciagodena organise des levées de fonds dans son quartier. « J’investis toute mon énergie et mon argent personnel dans ces initiatives », dit-il.

Chaque cent est reversé aux organismes en question. Il peut s’agir de la Fondation Alzheimer, pour les aînés ou encore dernièrement pour les enfants des hôpitaux de Montréal.

Grâce à la vente de 2898 roses pour la fête des Mères, Joseph et son équipe ont récolté 6613,98 $. « Une somme record jamais vue qui souligne toute la générosité de la communauté de RDP. » Un montant reversé entièrement à l’Hôpital de Montréal pour enfant.

« C’est une tradition annuelle et chaque année les montants sont de plus en plus gros », reconnaît-il avec beaucoup de modestie. « Cette générosité coule dans mes veines. J’ai toujours su que je voulais aider les autres et en particulier les jeunes de ma communauté qui sont notre futur.»