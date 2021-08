Resto-bar Chez Ernest: un comptoir de curiosités sur la Plaza Saint-Hubert

D’anciens employés du Ninkasi Simple Malt profitent de la pandémie pour réaliser leur rêve : ouvrir un resto-bar rempli d’objets insolites. Tout un programme.

Quand Renaud Marchal a appris la fermeture définitive du célèbre bar de la Plaza Saint-Hubert, il s’est tout de suite dit que c’était l’occasion d’enfin réaliser son rêve : ouvrir son bar-restaurant-lieu de vie. Et ce, sur l’artère commerciale chère à son cœur.

L’ancien gérant a rapidement appelé sa collègue du Ninkasi, Justine Chevalier-Martineau pour lui proposer de devenir son associée. «Elle m’a répondu en 48h en me disant, le projet me plait» raconte M. Marchal. C’était en novembre 2020, neuf mois plus tard Chez Ernest ouvre enfin ses portes, à l’ancien emplacement du restaurant le Coton.

Selon lui, le plus difficile dans cette aventure n’est pas tant les incertitudes liées à la pandémie que les délais administratifs. Il déplore devoir attendre plus de quatre mois pour obtenir le permis d’alcool qui lui permet d’ouvrir.

«On voulait ouvrir sur la Plaza parce qu’on y croit. On habite à deux coins de rues d’ici, on est des gens du quartier. On a vu la Plaza se transformer et se gentrifier tout doucement et on a vraiment envie de ça.» Renaud Marchal, co-propriétaire de Chez Ernest

«Il y a quatre mois et demi où les administrations se disent qu’on paie un loyer, mais qu’on ne peut pas opérer. C’est des délais qui sont un peu longs donc c’est un peu triste» dit le co-propriétaire.

Un concept insolite au Québec

La particularité de ce resto-bar de quartier est son cabinet de curiosités. Ici s’alignent sur les murs des objets insolites ou anciens.

Parmi eux un champignon géant fossilisé, une vieille carte d’Amérique du Nord où la Floride est encore considérée comme une île, des crânes ou des insectes dans des bocaux. Tous ces objets sont d’ailleurs à la vente.

Un concept présent un peu partout dans le monde et qui n’existait pas encore au Québec. «Historiquement, ça vient des premiers voyageurs qui ramenaient des objets lointains ou insolites jamais vus chez eux. Aujourd’hui, on a tous vu des perroquets sud-américains en photos, mais pas forcément en vrai» explique le propriétaire.

Pour parfaire l’ambiance du lieu, le bar veut également se spécialiser dans l’absinthe. Il proposera bientôt une collection d’alambiques. De plus, le bar proposera des soirées de danse swing en collaboration avec le Studio 88.

Un menu ultra local

Le resto-bar Chez Ernest propose un menu simple composé de planches apéritives et de tartines salées. Tous les produits servant à monter les plats sont achetés dans le quartier. Ainsi le pain vient de la boulangerie Automne à trois coins de rues de là. Les garnitures proviennent d’épiceries fines situées sur la Plaza comme Conserva ou La queue de cochon. Côté boissons, l’établissement propose 16 lignes de bières de microbrasseries, des cidres et des kombuchas québécois ainsi que de l’absinthe.

Coordonnées

Chez Ernest – Comptoir de curiosités

6596 Rue St-Hubert

(514) 317-6175

chezernest.ca